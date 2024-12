Avere tanti dati non basta, gestirli in tempo reale può fare la differenza

La quantità di informazioni raccolte dalle aziende non smette di crescere, ma non sempre è immediatamente utile. A volte, però, la tempistica è cruciale e i dati acquisiscono valore reale solo quando vengono analizzati e applicati in tempo reale. Ne abbiamo parlato con Alberto Bullani e Diego Daniele di Confluent, azienda specializzata nella gestione dei dati in streaming. Sono presenti anche in Italia da qualche anno, come fornitori di clienti enterprise.

Perché il tempo reale è indispensabile?

Guarda su

Per molte aziende l’elaborazione dei dati in tempo reale è diventata una necessità per mantenere la competitività. Le aziende devono affrontare la sfida di fornire risposte immediate ai clienti e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti di mercato. Il tempo reale consente di trasformare i dati grezzi in decisioni operative in pochi istanti, eliminando i ritardi tipici dell’analisi tradizionale in batch.

Ti potrebbe interessare anche CRONACA NERA del web: storie vere di hacker e malware 👾 CRONACA NERA del web: storie vere di hacker e malware 👾 Guarda su

Come spiega Alberto Bullani, Vice President Southern Europe di Confluent:

“Oggi analizzare i dati in batch, cioè magari i dati del giorno prima o di giorni prima, non è più efficace. Ogni utente, che sia un cittadino o un utente di un servizio di business, si aspetta un output, un feedback in tempo reale.”

Un esempio emblematico è il Black Friday, evento in cui la capacità di analizzare e reagire ai dati in tempo reale rappresenta un vantaggio competitivo fondamentale. Bullani sottolinea:

“Se volessi essere più efficace nel vendere durante il Black Friday, devo avere l’abilità di cambiare il prezzo e il target della mia utenza in tempo reale. Non posso usare dati vecchi perché il Black Friday si svolge in un giorno, in poche ore.”

Voglio che estrai 6 frasi significative. Devono essere perfettamente identiche alle parole dell'articolo, copia/incolla senza fare modifiche. Mostrale in un elenco senza punti né virgolette

Questo approccio sottolinea quanto il tempo reale sia cruciale per intercettare opportunità e migliorare le performance. Nel mondo aziendale, come nella vita quotidiana, il fattore tempo è spesso determinante. Una metafora efficace proposta da Bullani spiega chiaramente questo concetto:

“Quando attraversiamo la strada abbiamo bisogno di sapere com’è il traffico in tempo reale. Non possiamo basarci sui dati del traffico di mezz’ora fa.”

Le decisioni aziendali, come attraversare una strada trafficata, richiedono informazioni aggiornate per evitare errori o conseguenze negative. L’importanza di una visione costantemente aggiornata si estende anche all’intelligenza artificiale generativa, che integra dati statici con quelli real-time. Come aggiunge Bullani:

“Se io perdo un aereo e chiedo a uno strumento di intelligenza artificiale di trovarmi il prossimo, se si basa su dati statici non mi serve a nulla.”

Questa integrazione tra statico e dinamico è resa possibile da strumenti come il Retrieval-Augmented Generation (RAG), una tecnologia avanzata proposta da Confluent. Il RAG consente di arricchire le analisi statiche con dati aggiornati, garantendo risposte più pertinenti e contestuali. Questo tipo di innovazione è particolarmente utile in contesti dove la velocità e la precisione delle decisioni fanno la differenza, come il servizio clienti, la logistica e la gestione delle emergenze.

Grazie all’adozione del tempo reale, le aziende possono non solo reagire rapidamente, ma anche anticipare esigenze, migliorare la pianificazione e aumentare la soddisfazione dei clienti. Il risultato è un business più agile, capace di affrontare con successo le sfide moderne.

Quando attraversiamo la strada abbiamo bisogno di sapere com’è il traffico in tempo reale. Non possiamo basarci sui dati del traffico di mezz’ora fa.

Bullani sottolinea come l’analisi in tempo reale aiuti le aziende a prevenire problemi prima che si manifestino, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i rischi.

“Il 75% delle aziende nel mondo usano Kafka come protocollo per il data stream, e Kafka è stato scritto dal nostro fondatore. Noi siamo un’azienda che fa il 100% del nostro lavoro sulla gestione dei dati in tempo reale.”

Confluent si distingue per un focus esclusivo sui dati in streaming, sviluppando tecnologie che non solo raccolgono e distribuiscono dati in tempo reale, ma ne garantiscono anche l’arricchimento e la governance. Questa visione consente alle imprese italiane di accelerare il passaggio verso una gestione più moderna ed efficace del dato, favorendo innovazione e competitività.

Confluent in Italia

Confluent ha accumulato grande esperienza e si propone anche in Italia come partner per quelle aziende che hanno bisogno di gestire i dati in tempo reale. La realtà del nostro paese presenta alcune sfide specifiche; quella più importante, come sempre, riguarda un tessuto industriale fatto da molte micro, piccole e medie imprese; e imprenditori, che, spesso e volentieri, mostrano un’eccessiva cautela con gli investimenti.

Diego Daniele, Technical Leader per l’Italia di Confluent, commenta così:

“Il mercato italiano è sicuramente un po’ più conservativo a livello di business, ma con gli stessi problemi delle grandi aziende in giro per il mondo. In Italia c’è sempre una certa resistenza iniziale. Si aspetta sempre che qualcuno inizi l’innovazione per poi andare sul sicuro.”

In Italia c’è sempre una certa resistenza iniziale. Si aspetta sempre che qualcuno inizi l’innovazione per poi andare sul sicuro.

Nonostante queste sfide, Daniele sottolinea che l’interesse per le soluzioni in tempo reale è crescente in settori strategici come la finanza, le telecomunicazioni, i servizi pubblici, il retail e il manifatturiero. Questi ambiti stanno scoprendo i benefici dell’analisi dei dati in tempo reale per migliorare l’efficienza e affrontare problemi complessi.

Confluent affronta tale situazione lavorando gomito a gomito con molti partner, Global System Integrator, System Integrator locali ad alta competenza e Global Cloud Provider come AWS, Google e Microsoft. “Questo ci permette di accompagnare i clienti in ogni fase della loro trasformazione digitale.”, spiega Daniele.

Grazie a questo modello collaborativo e flessibile, Confluent si propone non solo come fornitore di tecnologia, ma come abilitante di soluzioni integrate e su misura per il mercato italiano.

Un po’ alla volta, il valore strategico del dato in tempo reale sta convincendo molte aziende italiane ad adottare queste tecnologie, con risultati significativi. Nel business, come nella vita quotidiana, il dato è utile solo se arriva al momento giusto. Tecnologie come quelle offerte da Confluent abilitano un nuovo paradigma operativo, dove la tempestività si traduce in efficienza, innovazione e competitività. L’analisi in tempo reale sta diventando la chiave per il successo aziendale.