AVM FRITZ!OS 7.25: il nuovo aggiornamento punta sullo smart working

AVM ha annunciato la disponibilità del nuovo FRITZ!OS 7.25, l’aggiornamento gratuito con oltre 70 nuove funzionalità e miglioramenti per tutti i prodotti FRITZ!. Video conferenze, smart working, streaming video, didattica a distanza e tempo libero: FRITZ!OS 7.25 offre una serie di nuovi vantaggi pensati per l’utente finale, oltre a garantire stabilità e sicurezza per tutti i prodotti FRITZ!

Il nuovo FRITZ!OS è disponibile da subito per il FRITZ!Box 7590. Nelle prossime settimane sarà possibile utilizzare la nuova versione del FRITZ!OS su altri prodotti della linea, attraverso un semplice clic all’interno dell’interfaccia utente del FRITZ!Box.

Gli utenti adesso possono impostare facilmente la priorità dei device che utilizzano per lavorare da casa. Questa funzione è disponibile anche nel FRITZ!Box Mesh Overview. Quando la connessione Internet è al massimo della capacità, il dispositivo ottiene la priorità di navigazione in automatico: una funzione estremamente utile, ad esempio, quando si partecipa a videochiamate e riunioni.

«È ancora più facile per i genitori tenere sotto controllo gli orari di navigazione e i contenuti web accessibili. I ticket per il parental control, che consentono di aggiungere fasce orarie, sono ancora più semplici da impostare e possono essere contrassegnati come “distribuiti” o essere resettati» spiega l’azienda.

Una serie di miglioramenti mirano a semplificare l’interfaccia utente e la configurazione della telefonia: la schermata di configurazione per la deviazione e il blocco delle chiamate è stata ridisegnata, la qualità della trasmissione migliorata per le chiamate verso siti mobili con connettività cellulare debole e la rubrica telefonica è ancora più semplice da gestire.

Con sempre più dispositivi connessi alla rete di casa, la richiesta di Wi-Fi è in costante aumento. «FRITZ!OS 7.25 include nuove funzionalità sviluppate per fornire un Mesh Wi-Fi sempre al massimo. La selezione automatica del canale Wi-Fi è stata ulteriormente ottimizzata, assicurando così che tutti i dispositivi collegati ottengano sempre la miglior connessione possibile».

FRITZ!Fon ha una nuova schermata iniziale che mostra le informazioni meteo odierne e le previsioni per i prossimi giorni. Inoltre, gli utenti possono scegliere tra nove diverse schermate iniziali. Inoltre, la memoria interna del FRITZ!Box, utilizzata per immagini, suonerie o messaggi vocali, ha una nuova funzione di backup.

I modelli FRITZ!Box LTE ottengono il registro e la funzione di invio degli SMS I modelli FRITZ!Box LTE migliorano il supporto SMS: «Oltre alla nuova funzione di invio, è disponibile anche un registro che elenca tutti gli SMS ricevuti e inviati. Il servizio push per gli SMS può essere ora utilizzato anche per la funzione di invio».

Per molte aziende, il fax è ancora importante. Su richiesta degli utenti, è stata integrata una nuova funzionalità (Fax journal) che riassume tutti i fax ricevuti e inviati. Così come, per i modelli DSL come il FRITZ!Box 7590, l’interazione con le connessioni supervectoring (35b) sui siti remoti DSLAM è stata ulteriormente migliorata e, allo stesso tempo, è stata estesa l’interoperabilità per Long Reach VDSL.