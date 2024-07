AWS annuncia un supporto da 50 milioni di dollari per la genAI nel settore pubblico

AWS ha annunciato Public Sector Generative Artificial Intelligence Impact Initiative, un'iniziativa che prevede un investimento di 50 milioni di dollari per aiutare le organizzazioni del settore pubblico ad accelerare l'adozione dell'IA generativa e l'innovazione nei processi più critici.

"In tutto il settore pubblico, i leader cercano di sfruttare l'IA generativa per diventare più efficienti e agili. Tuttavia, le organizzazioni del settore pubblico devono affrontare diverse sfide, come l'ottimizzazione delle risorse, l'adattamento alle mutevoli esigenze, il miglioramento dell'assistenza ai pazienti, la personalizzazione dell'esperienza educativa e il rafforzamento della sicurezza. Per rispondere a queste sfide, AWS si impegna ad aiutare le organizzazioni del settore pubblico a sbloccare il potenziale dell'IA generativa e di altre tecnologie basate sul cloud per avere un impatto positivo sulla società" ha affermato Dave Levy, vice presidente Worldwide Public Sector di AWS.

I 50 milioni di dollari verranno erogati in crediti promozionali AWS, formazione e competenze tecniche per supportare progetti che usano i servizi e l'infrastruttura di AWS per l'IA generativa, come Amazon Bedrock, Amazon Q, Amazon SageMaker, AWS HealthScribe, AWS Trainium e AWS Inferentia.

Il programma offre sessioni di training personalizzate in base ai bisogno di business e la possibilità di affidarsi al Generative AI Innovation Center di AWS per ideare, identificare e implementare nuove soluzioni di IA generative adatte alle esigenze aziendali.

L'iniziativa include inoltre supporto tecnico tramite sessioni con esperti e tutorial, sessioni di networking e l'opportunità di condividere le proprie storie di successo legate all'AI Impact Initiative con la community AWS.

L'iniziativa è cominciata lo scorso 26 giugno e si concluderà il 30 giugno 2026. Il programma è aperto sia a chi è già cliente di Worldwide Public Sector che a nuovi clienti e partner che collaborano con organizzazioni del settore pubblico.