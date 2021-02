AWS Direct Connect ora disponibile nei data center Equinix in Italia

Equinix ha annunciato la disponibilità del servizio cloud AWS Direct Connect nel data center International Business Exchange (IBX) ML2, situato a Milano. Qui, Equinix fornirà l’accesso tramite il servizio AWS Direct Connect alla location di Milano, insieme a una nuova piattaforma di interconnessione, attraverso il suo nuovo data center flagship, ML5.

“AWS Direct Connect è una soluzione di servizi cloud che semplifica la creazione di una connessione di rete dedicata on-premise ad Amazon Web Services (AWS). Equinix e AWS Direct Connect forniscono connessioni efficienti, sicure e a bassa latenza ai servizi cloud AWS in aree metropolitane chiave a livello globale, tra cui Milano, facilitando l’accesso a un ricco ecosistema aziendale, in una vasta gamma di settori” spiega l’azienda.

Questo nuovo punto di connessione della piattaforma Equinix è disponibile nel Campus di Milano Caldera e la configurazione fornirà un’ulteriore ridondanza tramite Equinix Fabric ed Equinix Cross Connects, consentendo rispettivamente connessioni hosted e dedicate.

Secondo Emmanuel Becker, Managing Director, Italy, Equinix: “Le aziende che operano in Italia si affidano a connessioni dirette ai cloud provider come AWS per fornire loro la velocità, l’agilità e la sicurezza di cui hanno bisogno per competere in questo mercato. Con la disponibilità di AWS Direct Connect a Milano, offriamo loro prestazioni sicure, a bassa latenza e coerenti ai servizi AWS in tutta la regione EMEA”.

Per il Global Tech Trends Survey 2019-20 di Equinix, un responsabile IT su due (54%) intervistato in Italia dichiara di dare priorità allo spostamento della propria infrastruttura verso il digital edge, dove i centri abitati, il commercio e gli ecosistemi digitali e aziendali si incontrano e interagiscono in tempo reale.

A luglio 2019, Equinix ha partecipato al lancio del nuovo AWS Direct Connect Service Delivery Program, che consente ai clienti di utilizzare connessioni hosted con capacità da 1G, 2G, 5G e 10G su ECX Fabric. Le funzionalità avanzate permettono alle imprese con carichi di lavoro mission-critical di beneficiare di una minore latenza e di maggiori capacità di banda per le architetture cloud ibride sulla piattaforma Equinix.

ECX Fabric è un servizio di interconnessione on-demand SDN-enabled, che permette a qualsiasi azienda di connettersi tra la propria infrastruttura distribuita e l’infrastruttura distribuita di qualsiasi altra società, compresi i più grandi network service provider e cloud provider del mondo, sulla piattaforma Equinix.