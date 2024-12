AWS investe 1,2 miliardi in Italia e prospetta 5.500 posti

AWS, ovvero Amazon Web Services, si prepara a investire oltre 1,2 miliardi di euro in Italia nei prossimi cinque anni. Questo piano, approvato dal Governo italiano, rappresenta un passo cruciale per accelerare la trasformazione digitale del Paese, sostenere migliaia di posti di lavoro e promuovere l'adozione di tecnologie cloud e intelligenza artificiale (IA).

L’Italia al centro dell’innovazione digitale

Grazie alla nuova Procedura per le Infrastrutture Strategiche Nazionali Rilevanti, AWS potrà favorire la crescita economica e tecnologica della Nazione. Il progetto dovrebbe contribuire con 880 milioni di euro al PIL italiano entro il 2029, sostenendo l'offerta di 5.500 posti di lavoro nella catena di fornitura dei data center, dalla costruzione alla manutenzione.

Ti potrebbe interessare anche Speriamo che CI UCCIDA PER ULTIMI? Matteo Flora sull'AI Speriamo che CI UCCIDA PER ULTIMI? Matteo Flora sull'AI Guarda su

“L’investimento di AWS consolida il ruolo dell’Italia come hub europeo di innovazione, promuovendo la sovranità digitale e accelerando la rivoluzione digitale e green del Paese” ha dichiarato Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Cloud e AI: tecnologie per un futuro sostenibile

L’investimento di AWS mira anche a potenziare le imprese italiane, aumentando l’acquisizione di tecnologie all'avanguardia: dalla gestione dei dati al machine learning passando per l'Internet of Things (IoT), con l’idea di migliorare la produttività e garantire la sicurezza digitale.

Secondo Julien Groues, vicepresidente per Francia e Europa Sud di AWS, quasi un quinto delle aziende italiane ha già adottato l’intelligenza artificiale, con una crescita del 30% nel 2024. Un risultato che avvicina il nostro Paese all’obiettivo UE, che prospetta un’adozione pari al 75% entro il 2030.

Il ruolo della Lombardia

La Lombardia sarà un nodo strategico per il progetto AWS. Attilio Fontana, Presidente della Regione, ha sottolineato come questa scelta rappresenti un valore aggiunto per l’economia locale: “La decisione di AWS rafforza la leadership tecnologica della Lombardia e crea nuove opportunità di crescita e occupazione".

Anche l'Assessore Guido Guidesi ha espresso soddisfazione, perché il piano di Amazon Web Services può concretamente arricchire l'ecosistema tecnologico regionale e fornire vantaggi sia alle aziende sia al territorio.

Il programma AI Ready

AWS non investe solo in infrastrutture, ma anche nelle persone. Attraverso programmi come AI Ready, lanciato nel 2023, AWS mira a formare 2 milioni di persone per l’acquisizione di competenze legate all’intelligenza artificiale entro il 2025. In Italia, oltre 100 mila cittadini hanno già beneficiato delle iniziative formative di AWS (a partire dal 2017), contribuendo a colmare il divario digitale e a creare una forza lavoro pronta per il futuro.

Questo investimento da 1,2 miliardi di euro da parte di AWS non solo può servire a sostenere l’innovazione tecnologica e l’occupazione in Italia, ma consolida la posizione del nostro Paese come hub europeo per la digitalizzazione, un’opportunità importante per il futuro economico e tecnologico italiano.