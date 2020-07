Barracuda introduce il primo servizio globale SD-WAN

Barracuda Networks ha annunciato un nuovo servizio di SD-WAN creato in modo nativo su Microsoft Azure. Il nuovo servizio CloudGen WAN è la prima soluzione SD-WAN che funziona all’interno di Azure Virtual WAN Hubs. Gli hub possono essere interconnessi tramite Microsoft Global Network. Questa architettura di rete può sostituire circuiti di connettività, con l’intera rete che può essere dimensionata in modo dinamico per adattarsi al traffico attuale, ottimizzando le prestazioni e minimizzando i costi.

«Una strategia cloud-first richiede un approccio diverso alla connettività» ha affermato Leon Sevriens, Program Manager IT di Humankind, una grande azienda dei Paesi Bassi che offre servizi di asilo nido e doposcuola con oltre 3.000 dipendenti in oltre 450 sedi. «Abbiamo investito molto nell’adozione di Microsoft Office 365 in tutta l’organizzazione e la connettività tradizionale non è più sufficiente. Abbiamo bisogno di una soluzione che garantisca le performance applicative, non solo la semplice connettività».

Nella recente indagine “Secure SD-WAN: The Launch Pad into Cloud”, Barracuda ha rivelato che la soluzione SD-WAN viene utilizzata da più della metà di quanti hanno implementato la sicurezza del loro cloud pubblico. Come spiega il rapporto, SD-WAN può aiutare a superare i due principali problemi in termini di sicurezza che le aziende devono affrontare quando si tratta di cloud pubblico: mancanza di controllo degli accessi e traffico di backhaul.

Come ricorda Gartner, il perimetro aziendale non è più un luogo; è un insieme di funzionalità edge dinamiche rese disponibili quando necessario come servizio cloud. I servizi SD-WAN sicuri creati in modo nativo sul cloud combinano facilità d’uso, sicurezza completa e connettività scalabile, per utilizzare Microsoft Global Network come backbone WAN anziché linee in affitto.

La nuova CloudGen WAN di Barracuda è un servizio SaaS implementato direttamente da Azure Marketplace per tutte le regioni che lo richiedono e gestito centralmente nel portale CloudGen WAN per tutte le sedi e gli endpoint remoti. Poiché Microsoft Global Network viene automaticamente fornito come backbone per l’accesso alle applicazioni ovunque e in qualsiasi momento, i fornitori di servizi possono creare una soluzione SASE su misura nel cloud pubblico in base alle loro esigenze specifiche.

«Con una soluzione SD-WAN sicura e all-in-one, costruita in modo nativo sul cloud pubblico, le aziende possono finalmente adottare implementazioni di cloud pubblico in un modo più rapido e sicuro» ha affermato Hatem Naguib, COO di Barracuda.

«Siamo particolarmente soddisfatti della relazione che abbiamo sviluppato con Microsoft nel corso degli anni e dei mesi di collaborazione per l’integrazione della tecnologia SD-WAN di Barracuda in modo nativo nei Microsoft Azure Virtual WAN Hubs. Sappiamo che questo è il futuro della rete nel cloud pubblico e siamo entusiasti di essere all’avanguardia con Microsoft».

Yousef Khalidi, Corporate Vice President di Azure Networking Microsoft ha dichiarato: «La tecnologia SD-WAN sicura e cloud-native, come il nuovo servizio CloudGen WAN di Barracuda, offre un percorso rapido, affidabile e diretto verso Microsoft Azure. Siamo lieti di collaborare con Barracuda per gestire la nuova ondata di adozione del cloud pubblico e aiutare i nostri clienti comuni a ottimizzare le performance della rete».