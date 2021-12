CEO Italian Awards 2021, premiati i migliori amministratori delegati e imprenditori italiani

“Business Leaders” la settimana di eventi dedicata ai manager del futuro si è conclusa, presso Palazzo Parigi a Milano, con la settima edizione del CEO Italian Summit & Awards.

L’evento, in formula “ibrida” online e in presenza, ha registrato la partecipazione, in sala e attraverso la piattaforma Purplebox, di oltre 200 tra amministratori delegati e imprenditori italiani.

Nell’ambito della scelta dei migliori CEO del 2021, quest’anno si è voluto porre l’accento sulle sfide che il contesto globale propone in alcune aree strategiche del management, come Leadership, Collaborazione, Produttività, nonché su come donne ed innovazione guideranno il futuro.

Per promuovere e stimolare il confronto su questi aspetti, quindi, l’iniziativa moderata da Mariangela Pira, giornalista di TG SKY-24 e supportata da importanti partner come Amref Health Africa-Italia, Celonis, Dassault Systèmes, Maserati, Noovle, Quellavalentina Consulting, ServiceNow e Sopra Steria, si è articolata seguendo tre temi principali: Growth, Exponential Information e Climate Change Risk.

Si è partiti dall’analisi dei trend di crescita dell’Italia, presentati dall’OCSE, per passare al rapporto tra manager e tecnologia, e al commento dei risultati evidenziati dal progetto “COVID-19 and Digital Behaviours”, in cui emerge che il cambiamento ciclico distingue le aziende “growth” da quelle “value”, ma è l’innovazione strutturale che separa le società vincenti da quelle perdenti.

La giornata di lavori si è conclusa con le premiazioni dei CEO Italian Awards. In base alle specifiche categorie, individuate dagli esperti di Forbes, i premiati sono stati: Dario Castiglia, President, CEO and Co-Founder di RE/MAX Italia (categoria: REAL ESTATE), Arnaud Hanset, AD e Country Director Italy di AB INBEV (categoria: CEO STRANIERO IN ITALIA), Diego Cavallari, Country Manager Italy, Greece & Malta di ACER (categoria: CONSUMER TECHNOLOGY), Mirella Cerutti, Regional Vice President di SAS (categoria: INNOVAZIONE).

Irina Mella Burlacu, Founder and Owner di Vita International (categoria: INFRASTRUTTURE), Giuliano Caldo, General Manager di EasyPark Italia (categoria: MOBILITY), Francesco Zaccariello, Managing Director ATIDA Italia (categoria: PHARMA), Claudio Romani, CEO di RESI Spa (categoria: YOUNG), Antonio Graziano, Co-fondatore e CEO di Rigenera HBW (categoria: HEALTHCARE), Massimo Tuzzi, CEO di Terra Moretti (categoria: BEVERAGE).

Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia (categoria: AUTOMOTIVE), Maria Giovanna Paone, Entrepreneur & Vice President di Kiton (categoria: FASHION), Barbara Cominelli, CEO di Jones Lang LaSalle SpA (categoria: VISIONARY), Giuseppina di Foggia, CEO & Vice Presidente di Nokia Italia (categoria: TLC), Toni Volpe, CEO di Falck Renewables (categoria: GREEN ENERGY), Maura Latini, Amministratrice Delegata di Coop Italia (categoria: GDO).

Stefania Pompili, CEO di Sopra Steria (categoria: TRASFORMAZIONE DIGITALE), Luca Pagano, CEO & Co-founder di QLASH (categoria: E-SPORT), Andrea Bracci, CEO di Polifarma (categoria: CULTURE INNOVATION), con una particolare mention infine, nella categoria ONLINE MARKETING, per la giovane Valentina Franco, CEO e Co-Founder, Crea Casa Luxury Living.