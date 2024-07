Lavastoviglie nuova? Puoi vincerla con questo concorso di Fairy, scopri come!

Se siete amanti della praticità in cucina e desiderate un modo per rendere la vostra esperienza culinaria ancora più semplice, non perdete l’occasione di partecipare al concorso lanciato da Procter & Gamble! Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, avete la possibilità di vincere una lavastoviglie Hotpoint, un elettrodomestico innovativo e di qualità, grazie all’acquisto di qualsiasi prodotto Fairy. Il concorso è valido non solo presso i punti vendita fisici presenti in Italia, ma anche per gli acquisti effettuati online.

Come funziona il concorso Fairy "Vinci una lavastoviglie"?

Il concorso si distingue per la sua formula di "Instant win", che vi permette di scoprire subito se avete vinto uno dei 6 premi messi in palio. Ogni mese, un fortunato partecipante avrà l’opportunità di aggiudicarsi una lavastoviglie Hotpoint del valore di circa 531,97€ (IVA esclusa). La partecipazione è semplice e veloce: acquistate un prodotto Fairy a vostra scelta, conservate lo scontrino e visitate il sito web dedicato al concorso. Registratevi, inserite i dati del vostro acquisto e scoprite immediatamente se siete il vincitore di una delle ambite lavastoviglie.

In caso di mancata vincita, non preoccupatevi! Conservate comunque lo scontrino per partecipare all’estrazione di recupero che avverrà entro il 31 marzo 2025. Questa estrazione offre una seconda chance per aggiudicarvi una delle migliori lavastoviglie Hotpoint. Inoltre, potete tentare nuovamente la fortuna con ogni nuovo acquisto di prodotti Fairy, rendendo la partecipazione al concorso un’opportunità continua per vincere.

Ecco una serie di prodotti Fairy, validi per il concorso, che potete acquistare comodamente anche su Amazon:

