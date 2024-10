Microsoft AI Tour: svelati i Copilot Agents e nuovi progetti di innovazione in Italia

Il Microsoft AI Tour, l'evento itinerante della compagnia incentrato sull'innovazione dell'intelligenza artificiale, ha fatto tappa a Roma per presentare nuovi progetti realizzati in collaborazione con le organizzazioni italiane che stanno beneficiando dell'IA.

Ad aprire la giornata è stato Satya Nadella, CEO di Microsoft, che ha illustrato il potere trasformativo dell'IA per la crescita del Paese.

Durante il keynote d'apertura, Nadella ha sottolineato che un uso responsabile e sicuro dell'intelligenza artificiale sta effettivamente generando nuove opportunità di crescita per le organizzazioni in tutto il Paese.

Questa tecnologia potenzia la creatività, la competitività sul mercato e soprattutto la produttività delle imprese che sono in grado di utilizzarla in maniera efficace. Il CEO di Microsoft, insieme a leader aziendali, rappresentanti delle istituzioni e partner, ha evidenziato come l'IA stia contribuendo a promuovere l'economia digitale e a migliorare la vita delle persone in Italia.

L'evento è stato l'occasione anche per annunciare l'anteprima pubblica dei Copilot Agents nell'ambito di Copilot Studio. Questi agenti sono in grado di eseguire e orchestrare processi in una varietà di funzioni aziendali, dalle vendite alla supply chain, occupandosi delle attività di routine a scarso valore aggiunto.

Le organizzazioni possono personalizzare gli agenti specificando le azioni da compiere in linguaggio naturale e aggiungendo trigger per eventi speciali (per esempio quando si riceve una nuova email), per qualsiasi servizio Microsoft.

Microsoft ha anticipato inoltre l'arrivo di dieci nuovi agenti in Microsoft Dynamics 365 pensati per aiutare i team di lavoro in ambito sales, finance e supply chain.

L'innovazione guidata dall'IA nelle organizzazioni italiane

Sul palco dell'AI Tour è salito anche Vincenzo Esposito, Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, che ha ancora una volta sottolineato l'impegno di Microsoft Italia di supportare le organizzazioni del Paese e guidarle verso un uso consapevole dell'IA.

“Le organizzazioni italiane stanno adottando le tecnologie di Microsoft AI per favorire la crescita" ha affermato Esposito. "Attraverso la nostra iniziativa AI L.A.B. e l’ecosistema dei nostri partner su tutto il territorio, supportiamo le organizzazioni pubbliche e private nell’uso delle tecnologie di AI per promuovere l’innovazione e aumentare la produttività, allo stesso tempo aumentando le competenze legate all'AI".

L'AD di Microsoft Italia ha riportato alcuni dati che provano il potenziale innovativo dell'IA, ancora tutto da sfruttare: il 47% delle imprese che ha adottato l'IA ha visto un aumento di produttività del 5%, mentre il 74% ha registrato un incremento di produttività di almeno l'1%, con una crescita complessiva negli ultimi due decenni dell'1,6%.

Nonostante i risultati incoraggianti, in Italia il livello di produttività resta comunque il più basso in Europa: le organizzazioni devono fare di più per usare efficacemente l'IA, preparandosi al cambiamento tramite un'adeguata formazione dei dipendenti, un maggior coinvolgimento della forza lavoro e sperimentazioni continue.

"Dobbiamo mettere insieme il mondo dell’eccellenza italiana alla potenza dell’IA: se riusciamo a fare questa cosa, saremo un Paese vincente non solo oggi ma anche negli anni a venire" ha concluso Esposito.

Particolarmente rilevante in questo caso è la storia di Campari Group: il gruppo ha adottato soluzioni di IA generativa in ambito Modern Workplace, cominciando a usare Microsoft 365 Copilot per creare un vantaggio competitivo.

Attraverso un programma di formazione dei dipendenti, workshop per imparare le tecniche di prompting e l'implementazione graduale partendo da un gruppo selezionato, Campari Group è riuscita a integrare l'IA in molti flussi di lavoro. I dipendenti che stanno usando Copilot hanno dichiarato un risparmio di tempo di circa 2 ore alla settimana e un aiuto concreto per le attività più di routine.

I progetti e i casi di successo italiani

Sono numerosi i grandi nomi italiani che, grazie ai servizi e al supporto di Microsoft, hanno in cantiere o già in produzione progetti innovativi che traggono beneficio dall'intelligenza artificiale.

"Siamo impegnati a sostenere la trasformazione dell'AI in Italia e a garantire che ne beneficino tutti" ha dichiarato Satya Nadella. "Gli investimenti che abbiamo fatto all'inizio di questo mese nell'infrastruttura cloud e AI, insieme alla formazione sulle competenze AI, aiuteranno a garantire un ampio accesso alla tecnologia necessaria perché gli italiani e l'economia italiana prosperino in questa era dell'IA. È fantastico vedere come tante organizzazioni italiane in ogni settore stiano già utilizzando le nostre piattaforme e strumenti di AI per innovare".

Le sessioni di approfondimento hanno visto salire sul palco numerosi rappresentanti di aziende italiane per discutere i casi di maggior successo nell'adozione dell'intelligenza artificiale.

Uno dei progetti più interessanti è quello nato dalla collaborazione tra Microsoft e Roma Capitale per lo sviluppo di Julia, un assistente virtuale basato su IA che, in occasione del Giubileo, aiuterà i turisti a scoprire le gemme nascoste della città e gli itinerari migliori, avere maggiori informazioni sui punti di interesse e scoprire alloggi e ristoranti.

Julia sfrutta la tecnologia Azure OpenAI e GPT-4o per raccogliere, elaborare e rendere accessibili agli utenti i dati della città. L'assistente può essere usato su WhatsApp, sul web e sui principali canali di messaggistica.

Tra i casi di successo si segnala ALCHEMIX, una soluzione AI sviluppata da Brembo per generare formule innovative per le pastiglie freno. Integrando l'IA nell'R&D, l'azienda produttrice di soluzioni frenanti è riuscita a ridurre lo sviluppo di nuove formule da giorni a pochi minuti e a migliorarle drasticamente.

Col suo marchio Kinder, Ferrero invece sta per lanciare Let's Story, una piattaforma di e-book dove le famiglie possono creare fiabe personalizzate e riscoprire grandi classici. La soluzione permette di specificare una serie di variabili, come il personaggio, l'ambientazione, la trama e il tema, e aiutare i bambini a esplorare i pilastri dello storytelling vedendo le loro storie prendere vita.

Presente anche la storia di iGenius: Crystal, la piattaforma di punta della compagnia, sfrutta la conversational AI per democratizzare l'accesso alla conoscenza aziendale. L'ultima versione della piattaforma permette alle persone di interagire con i dati in linguaggio naturale, come se parlassero coi membri del proprio team. Oltre all’inclusione di Crystal nel marketplace di Microsoft, sono state avviate iniziative di go-to-market congiunte che hanno aumentato la visibilità della piattaforma e rafforzato il suo posizionamento sul mercato.

Infine, grazie al progetto di innovazione avviato con Microsoft, Università Vita-Salute San Raffaele ha sviluppato una piattaforma basata sul cloud e alimentata da Machine Learning e AI generativa per trasformare la ricerca clinica e accelerare sulla medicina di precisione.

La soluzione, conforme alle normative di privacy grazie all'anonimizzazione dei dati, permette di analizzare facilmente le informazioni complesse del mondo reale per migliorare e velocizzare il processo decisionale dei medici. La piattaforma attualmente sta supportando studi clinici sul trattamento di diverse forme di cancro, diabete e malattie cardiovascolari aiutando i professionisti a valutare il rischio e a prevedere la risposta al trattamento dei pazienti.

L'evento ha inoltre accolto i rappresentanti di Illimity, INPS, Lavazza, RINA e Unipol che hanno raccontato come stanno utilizzando i servizi e i tool di Microsoft per rinnovarsi e innovare.