Come differenziarsi sui social network

Reinventarsi e differenziarsi per un professionista è sempre cruciale se si vuole rimanere competitivi e appetibili sul mercato. Ma com’è possibile farlo oggi, in un periodo storico dove il lockdown ha scombussolato i piani di molti?

Risponde alla domanda, in questa puntata di Imprenditori in Video con Manabe Repici, Ludovica Di Donato. Ludovica Di Donato è un’attrice, TikToker e autrice di videocorsi che insegna alle persone a recitare attraverso social e video.

Ludovica Di Donato, attraverso un metodo da lei congegnato, insegna la recitazione da remoto in modo completo, partendo dalla dizione fino ad arrivare alla recitazione e all’interpretazione. A tali attività, Ludovica Di Donato associa poi una forte presenza sui social network, dove è riuscita a creare una folta community.

Grazie alla sua grande esperienza e professionalità, Ludovica Di Donato ci spiega l’importanza di posizionarsi sui social per un professionista e come sia possibile sconfiggere la paura di mostrarsi in video.

Dalla recitazione a TikTok

Come raccontato a Manabe Repici durante Imprenditori in Video, Ludovica Di Donato, oltre che essere un’attrice, è anche laureata in legge e ha conseguito un master in Social Media Management. Una carriera all’insegna della differenziazione, un concetto per lei cruciale in un settore precario come quello della recitazione.

Differenziazione che Ludovica Di Donato è riuscita a conseguire diventando docente di recitazione e posizionandosi anche sui social network. Ludovica Di Donato è infatti molto attiva su TikTok, una piattaforma su cui è entrata quasi per gioco e che ha poi utilizzato per creare una folta e attiva community.

Partendo dai lyp-sync, ossia dai video in cui si doppia un personaggio famoso, Ludovica Di Donato ha, come raccontato anche a Manabe Repici durante Imprenditori in Video, cominciato a insegnare a recitare sulla piattaforma, proponendo lezioni gratuite tramite una live settimanale.

Il tutto si è poi evoluto nell’acting challenge, un vero e proprio marchio di fabbrica di Ludovica Di Donato. L’acting challenge consiste infatti nel far duettare Ludovica con i suoi follower, un format in grado di creare coesione con il pubblico ed essere al tempo stesso didattico e di intrattenimento.

Un format che, come facilmente preventivabile, si è trasformato in un grande successo, facendole scoprire un nuovo modo di comunicare. Ludovica è quindi riuscita a intercettare un pubblico interessato sulla carta solo al divertimento, veicolandolo su un contenuto divulgativo e istruttivo.

A tutto ciò si aggiunge poi il videocorso da lei ideato. Dopo aver insegnato recitazione in una scuola prima del lockdown, Ludovica Di Donato ha deciso di reinventarsi e di creare impararearecitare.com. Un vero e proprio videocorso completo di 16 lezioni, che permette di imparare i principali aspetti della recitazione.

Sconfiggere la paura della telecamera

Ma per un’attrice come Ludovica Di Donato, com’è stato metterci la faccia e affrontare la telecamera? Per nulla semplice. Come del resto dichiarato durante Imprenditori in Video, lei è “nata” a teatro, dove non è presente una telecamera nella maggior parte dei casi.

Il primo impatto è quindi stato quello di trovarsi davanti a qualcuno di estraneo che ti giudica e ti mette a nudo. Con l’esperienza ha imparato a giocare con la telecamera, a conoscerla e a capire come muoversi. Per un attore tale processo magari può risultare più semplice e veloce, ma si tratta di un qualcosa alla portata di tutti.

Quali sono i consigli per sconfiggere questa paura? Sicuramente ricordarsi di respirare, per non andare in apnea e diminuire l’ansia. Molto importante per avere successo è cercare di comunicare con chiunque ci stia seguendo, per dare più valore al nostro pubblico e farlo sentire importante, creando al contempo un senso di empatia.

Assolutamente da non sottovalutare è infine il ritmo dei contenuti, attraverso i quali bisogna essere in grado di catturare l’attenzione dello spettatore in pochi secondi. Bisogna puntare sui propri pregi e farlo in modo unico: questi sono i consigli per riuscire a utilizzare con successo i video.