Contact Center Hub di NFON unifica le comunicazioni e migliora il customer care

Una delle priorità più pressanti delle aziende è avere sistemi informatici perfettamente integrati per lavorare in maniera più semplice ed efficace. L'integrazione tra le soluzioni è alla base dell'innovazione perché consente di accedere facilmente ai dati e alle applicazioni senza doversi spostare tra le diverse applicazioni.

Oggi è indispensabile avere tutto a portata di mano: gli strumenti devono essere disponibili in un ambiente unificato, facile da gestire e da utilizzare. Questa necessità vale per ogni ambito lavorativo, e in particolare per il customer care: ridurre i tempi di attività degli operatori significa rispondere più rapidamente ai clienti e garantirgli una maggiore soddisfazione.

Contact Center Hub di NFON si propone come una soluzione consolidata per gestire le comunicazioni col cliente e offrire elevati livelli di servizio. Come ci ha spiegato Andrea Zanin, responsabile delle vendite di NFON per il Nord Italia, il prodotto si occupa di tutte le funzionalità del customer care, come le prenotazioni e le campagne outbound, mettendo al centro il cliente.

"L'integrazione con il business oggi è il leit motiv di tutti i sistemi di comunicazione: non si può più pensare a un sistema di comunicazione asettico o inquadrato nel proprio mondo atomico, ma bisogna aprirsi a tutti quelli che sono gli strumenti aziendali attualmente presenti e futuri" ha spiegato Zanin.

I consumatori devono poter raggiungere facilmente l'azienda e comunicare tramite il loro canale preferito, sia esso telefonico, di messaggistica o tramite i social. "Non è il cliente che si deve adattare al sistema, ma viceversa" ha affermato Zanin, sottolineando come il cliente abbia la libertà di contattare l'azienda nel modo per lui più naturale possibile, lasciando che sia Contact Center Hub a gestire in maniera organica le richieste.

La soluzione diventa un mezzo di comunicazione a due vie: da una parte c'è il cliente che entra in contatto con l'azienda; dall'altra c'è l'organizzazione che raggiunge i propri clienti tramite campagne di marketing per invitarli negli store o inviare promozioni personalizzate, usando il loro canale di comunicazione preferito.

Contact Center Hub: flessibilità e monitoraggio continuo delle operazioni

Uno dei punti di forza di Contact Center Hub è la possibilità di integrarlo col resto del sistema informatico aziendale e creare così un ecosistema unificato. La soluzione permette di effettuare lo scale down di sistemi complessi, incentrati sulla comunicazione telefonica monocanale; allo stesso tempo, Contact Center Hub ha reso accessibili i grandi sistemi di comunicazione anche alle aziende più piccole, dove ci sono pochi operatori incaricati di gestire l'informazione.

Contact Center Hub permette di dialogare con i clienti tramite numerosi canali di contatto tra i quali le email, il telefono, gli SMS, la webchat, Whatsapp, Facebook Messenger, video, CRM, Teams e molti altri.

Il prodotto offre anche soluzioni di CRM, come i sistemi di ticketing, sistemi di knowledge base e funzionalità di intelligenza artificiale che consentono di scalare a un numero elevato di operatori, diventando così il centro nevralgico dei dati aziendali.

Grazie all'integrazione delle capacità di IA, la soluzione offre agli agenti del contact center un supporto fondamentale per aumentare l'engagement dei clienti in poco tempo, aumentando la produttività. GPT Summarisation consente di sapere esattamente cosa richiede ogni ticket, mentre GPT Compose aiuta per rispondere velocemente ai messaggi dei clienti. A queste si aggiungono AI Mailbot, il bot che prioritizza le email in entrata ordinandole in base all'urgenza, e Realtime Users Widget, uno strumento che consente di visualizzare in tempo reale le attività del contact center.

Contact Center Hub è una scelta ottimale sia per le aziende di grandi dimensioni che hanno bisogno di modernizzare i propri sistemi, sia per le aziende più piccole che possono accedere a un sistema unificato a prezzi ragionevoli.

Essendo un prodotto totalmente in cloud, Contact Center Hub permette di svincolare gli operatori dai desk e portare il lavoro ovunque vogliano, garantendo un alto livello di flessibilità.

La soluzione offre anche funzionalità per il monitoraggio e il reporting delle operazioni, in modo da sapere in ogni momento lo stato del flusso delle informazioni. I supervisori possono individuare eventuali operatori in sofferenza e spostare agenti sulle code più impegnate per ottimizzare i flussi di lavoro.

Il livello di monitoraggio offerto dal prodotto consente anche agli operatori di misurare le proprie performance per valutare se ci sono dei punti da migliorare e se il loro operato è in linea con le aspettative aziendali.

L'integrazione del prodotto di NFON negli strumenti aziendali è un processo che viene seguito dalla compagnia e i suoi partner. Sia che si tratti di un'adozione da parte di una piccola impresa, sia che il processo coinvolga un'azienda più strutturata, NFON mette a disposizione la propria esperienza per costruire un ecosistema integrato, dalla fase di realizzazione a quella di messa in funzione.

NFON ha, inoltre, in programma un webinar gratuito il 20 ottobre per potenziali partner in cui verranno approfondite le tematiche della business integration e i vantaggi del Partner Program di NFON. Per iscriversi basta cliccare su questo link.