La convergenza di IT e OT, processo già in atto nelle industrie del settore manifatturiero, continuerà ad accelerare nel corso del 2023. L’industria 4.0 ha ormai unito tecnologia informatica e operativa per eliminare i silos interni e realizzare un ecosistema integrato in cui i singoli componenti riescono a comunicare tra loro.

La digitalizzazione sta avendo un impatto importante sulle organizzazioni aziendali, in particolare nelle industrie produttive, che fino a pochi anni fa erano piuttosto restie a passare da sistemi legacy a nuove tecnologie. La tecnologia informatica unita a quella operativa (PLC, sistemi SCADA, tecnologie embedded) offre numerosi vantaggi a livello di connettività e sincronizzazione dei processi, di sicurezza informatica, di continuità del business e di analisi real time.

Secondo il trend individuato da Red Hat, possiamo aspettarci un ulteriore progresso negli ambiti di manutenzione predittiva, digital twins e componenti software-defined. Il prossimo sarà l’anno delle “fabbriche intelligenti”, che spodesteranno le vecchie infrastrutture per lasciare spazio all’innovazione e a sistemi e macchinari sempre più sicuri. I sistemi di intelligenza artificiale saranno i protagonisti di questa evoluzione, andando a supportare i processi decisionali, la programmazione delle manutenzioni e la misurazione dei KPI in tempo reale.

Con la convergenza di IT e OT aumenteranno i casi d’uso per le aziende del futuro; per questo motivo fornitori di software, gli hyperscaler e i system integrator stanno investendo su nuove collaborazioni per rispondere alle esigenze del manifatturiero. In particolare, gli ISV, ovvero i fornitori di software indipendente, aumenteranno la distribuzione di Software-as-a-Service composti da container per gestire l’esecuzione della produzione, del ciclo di vita di un prodotto e dell’architettura dei sistemi di controllo per garantire maggiore disponibilità dei sistemi e ridurre il rischio di inattività. I tempi di downtime causano ormai costi troppo elevati per le aziende.

I fornitori di tecnologia operativa full stack mirano a inserirsi nell’industria manifatturiera per supportare i processi attraverso l’IA e una maggiore sicurezza dei sistemi.