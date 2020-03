CPU e GPU AMD per alimentare le Virtual Machine Microsoft Azure NVv4

La partnership tra AMD e Microsoft continua a svilupparsi, con le due società che hanno annunciato che le Virtual Machine Microsoft Azure NVv4, alimentate da processori AMD Epyc di seconda generazione e GPU AMD Radeon Instinct, sono ora disponibili per i clienti anche in Europa occidentale.

Queste VM, le prime nel settore ad essere alimentate sia dalle CPU AMD Epyc che dalle GPU Radeon Instinct, promettono agli utenti di gestire un carico di lavoro ancora maggiore. L’annuncio segue il recente slancio delle VM Azure alimentate da AMD, che includono la disponibilità generale delle macchine della serie Dav4 e della serie Eav4, realizzate per carichi di lavoro generici e ad alta intensità di memoria, e la disponibilità generale delle VM della serie HBv2 per carichi di lavoro ad alte prestazioni.

Le VM Azure Dav4 e Dasv4 Azure sono realizzate per una varietà di applicazioni IT. Dotate del potente processore AMD Epyc 7452, queste offrono fino a 96 vCPU, 384 GB di RAM e 2.400 GB di storage temporaneo basato su SSD, e supporto per le SSD Azure Premium.

Quelle della serie Eav4 sono realizzate per carichi di lavoro ad alta intensità di memoria; le prime nel cloud a essere dotate del processore AMD Epyc 7452, e offrono fino al 64% in più di prestazioni nel carico di lavoro SQL Server in Azure rispetto alla precedente generazione di VM E-series.

Le VM della serie HBv2: Alimentate dalla CPU AMD Epyc 7742, queste VM sono progettate per workload di calcolo ad alte prestazioni come CFD, analisi esplicita di elementi finiti, elaborazione sismica, modellazione dei serbatoi, rendering e altro ancora.

Azure ha recentemente annunciato che, in una serie di benchmark HPC, la VM HBv2 ha raggiunto gli 80.000 core per la scalabilità dell’interfaccia di passaggio dei messaggi, fornendo livelli di prestazioni da supercomputing on-premise nel cloud. Infine le VM Lsv2, che sono alimentate dal processore AMD Epyc 7551.