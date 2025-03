Crea il tuo cloud storage con DS3 Composer: ora disponibile in prova gratuita

CIO e IT Manager devono gestire volumi di dati in crescita esponenziale, infrastrutture sempre più complesse e costi cloud difficilmente prevedibili. La sfida non è solo archiviare quantità crescenti di informazioni, ma farlo in modo resiliente, garantendo continuità operativa anche di fronte a guasti o attacchi, e mantenendo la sovranità digitale sui dati. I servizi cloud tradizionali spesso nascondono costi variabili (trasferimenti, cancellazione, API, ridondanza) che rendono incerto il budget IT, mentre le normative emergenti (GDPR, NIS2, DORA) richiedono un controllo sempre più stretto sulla localizzazione e la sicurezza dei dati. In questo scenario, cresce la necessità di soluzioni di storage innovative che offrano resilienza, sovranità totale e pieno controllo sui propri dati, con modelli di costo trasparenti.

Le sfide delle soluzioni cloud tradizionali

Le infrastrutture di cloud storage tradizionali presentano diversi limiti che CIO e responsabili IT devono affrontare:

Vendor lock-in : affidarsi a un unico fornitore cloud può legare l’azienda a tecnologie proprietarie e costi crescenti. Migrare dati e applicazioni fuori da un cloud pubblico spesso è complesso e oneroso, creando dipendenza dal vendor.

: affidarsi a un unico fornitore cloud può legare l’azienda a tecnologie proprietarie e costi crescenti. Migrare dati e applicazioni fuori da un cloud pubblico spesso è complesso e oneroso, creando dipendenza dal vendor. Costi nascosti e imprevedibili : molti provider applicano egress fee per l’uscita dei dati, costi per le API call, fee per la ridondanza multi-zona e altre spese nascoste. Queste voci di costo aggiuntive rendono difficile stimare il TCO (Total Cost of Ownership) a medio-lungo termine e possono far lievitare il budget oltre le previsioni.

: molti provider applicano egress fee per l’uscita dei dati, costi per le API call, fee per la ridondanza multi-zona e altre spese nascoste. Queste voci di costo aggiuntive rendono difficile stimare il TCO (Total Cost of Ownership) a medio-lungo termine e possono far lievitare il budget oltre le previsioni. Limitazioni normative e di sovranità : con l’introduzione di regolamenti come GDPR, NIS2 (per le infrastrutture critiche) e DORA (per il settore finanziario), le organizzazioni devono garantire che i dati sensibili rimangano sotto controllo giurisdizionale e in infrastrutture conformi. I cloud pubblici tradizionali, specie se extra-UE, possono presentare problemi di residenza dei dati e compliance, impedendo di sapere con certezza dove risiedono fisicamente le informazioni e sotto quale legislazione.

: con l’introduzione di regolamenti come GDPR, NIS2 (per le infrastrutture critiche) e DORA (per il settore finanziario), le organizzazioni devono garantire che i dati sensibili rimangano sotto controllo giurisdizionale e in infrastrutture conformi. I cloud pubblici tradizionali, specie se extra-UE, possono presentare problemi di residenza dei dati e compliance, impedendo di sapere con certezza dove risiedono fisicamente le informazioni e sotto quale legislazione. Rischio di cyber attacchi e outage: i data center centralizzati sono bersagli attraenti per attacchi informatici e ransomware. In un’architettura tradizionale, un singolo incidente (es. un attacco mirato, un guasto critico in una regione cloud, o un errore umano) può compromettere l’operatività e la disponibilità dei dati. La mancanza di geo-ridondanza granulare significa che un attacco riuscito o un disastro naturale potrebbe mettere offline intere applicazioni. Inoltre, senza strumenti avanzati come l’object lock (blocco oggetti) e il versioning, è difficile proteggersi da cancellazioni maliziose o cifrature ransomware dei dati archiviati.

Le soluzioni cloud tradizionali possono introdurre rigidità, costi inattesi e rischi operativi che le aziende moderne non possono più permettersi di ignorare. Serve un approccio nuovo allo storage cloud.

La soluzione: Cubbit DS3 Composer

Cubbit DS3 Composer si presenta come un’alternativa innovativa al cloud storage tradizionale, pensata per permettere alle aziende di diventare esse stesse il proprio cloud provider. Si tratta di una piattaforma che consente di comporre uno storage S3 geo-distribuito in pochi minuti, utilizzando risorse distribuite (on-premise, cloud privati o ibridi) sotto il pieno controllo dell’organizzazione. In pratica, DS3 Composer permette di creare un cloud privato distribuito su più siti, mantenendo la compatibilità S3 al 100% con le applicazioni esistenti.

Le caratteristiche chiave di Cubbit DS3 Composer includono cifratura end-to-end dei dati, architettura geo-distribuita e orchestrata via software, e un modello di provisioning flessibile. I dati vengono cifrati alla fonte con AES-256, poi frammentati in più blocchi e poi replicati e distribuiti su nodi geografici distinti.

Grazie a questa architettura, nessun singolo nodo contiene informazioni intelligibili: la perdita o violazione di un nodo non compromette l’integrità del dato completo. Al contempo, la natura distribuita garantisce accesso iper-resiliente: anche se un’intera sede o data center subisce un attacco o un blackout, i frammenti conservati altrove permettono di ricostruire immediatamente i file, assicurando la continuità operativa.

Dal punto di vista della sovranità digitale, DS3 Composer offre un controllo senza precedenti: l’azienda può decidere esattamente dove risiederanno i dati (es. solo su suolo europeo, o persino all’interno di specifiche nazioni o siti) per soddisfare requisiti di conformità e policy interne. Questo significa niente più dubbi su chi abbia giurisdizione sui propri dati: se lo desidera, l’organizzazione può dunque mantenere il dato in casa propria, pur beneficiando della scalabilità di un cloud distribuito. Tutto ciò senza dover investire in costosi data center proprietari: Cubbit DS3 Composer ottimizza l’uso di risorse esistenti e può integrarsi con infrastrutture di partner, creando un cloud distribuito secondo la strategia infrastrutturale scelta dal cliente, sia essa cloud ibrido, multi-cloud, cloud-prem oppure on-premises.

Un altro aspetto fondamentale è la trasparenza dei costi. Cubbit adotta un modello di pricing flat e prevedibile: non ci sono costi di uscita, né costi per API o per la duplicazione dei dati su più nodi. L’azienda paga solo per lo spazio storage di cui ha bisogno, con la certezza di non avere sorprese in bolletta. Questo approccio elimina le classiche voci di costo variabili del cloud pubblico, semplificando la pianificazione economica e spesso riducendo drasticamente la spesa operativa rispetto ai provider tradizionali.

In breve, DS3 Composer permette alle imprese e ai Managed Service Provider (MSP) di costruire un cloud storage iper-resiliente, sovrano e completamente sotto il proprio controllo. Vediamo più nel dettaglio alcuni vantaggi concreti.

Principali vantaggi per le aziende e MSP

100% S3 Compatible: Cubbit DS3 Composer è pienamente compatibile con lo standard S3 di Amazon. Ciò significa che applicazioni esistenti, workflow di backup, strumenti e script che già utilizzano storage S3 possono integrarsi senza modifiche. L’adozione è trasparente per gli utenti e i sistemi: l’API S3 esposta da Cubbit consente di leggere, scrivere e gestire oggetti come si farebbe su qualsiasi altro storage S3, garantendo un’integrazione immediata nell’ecosistema IT esistente. Non sono necessari adattamenti complicati, evitando interruzioni o refactoring delle applicazioni.

Geo-distribuzione e residenza dati : con DS3 Composer è possibile definire con precisione la geografia del proprio cloud storage. La geo-distribuzione permette di selezionare i nodi (dislocati in differenti data center o sedi aziendali) su cui verranno conservati i frammenti dei dati, costruendo di fatto un cloud multi-sito. Si può scegliere di mantenere i dati all’interno di specifici Paesi o regioni (geo-fencing), assicurando la totale conformità a normative come GDPR, NIS2 e altre leggi locali sulla protezione dei dati. Ad esempio, un MSP europeo può garantire ai propri clienti che i dati rimangano solo su territorio UE, eliminando i timori legati a CLOUD Act o legislazioni extraeuropee. La residenza controllata dei dati semplifica anche la compliance a regolamenti di settore: sanitario, finanziario, pubblico, ecc., dove la localizzazione del dato e la sovranità sono requisiti imprescindibili.

: con DS3 Composer è possibile definire con precisione la geografia del proprio cloud storage. La permette di selezionare i nodi (dislocati in differenti data center o sedi aziendali) su cui verranno conservati i frammenti dei dati, costruendo di fatto un cloud multi-sito. Si può scegliere di mantenere i dati (geo-fencing), assicurando la totale conformità a normative come GDPR, NIS2 e altre leggi locali sulla protezione dei dati. Ad esempio, un MSP europeo può garantire ai propri clienti che i dati rimangano solo su territorio UE, eliminando i timori legati a CLOUD Act o legislazioni extraeuropee. La residenza controllata dei dati semplifica anche la compliance a regolamenti di settore: sanitario, finanziario, pubblico, ecc., dove la localizzazione del dato e la sono requisiti imprescindibili. Ridondanza avanzata : la tecnologia di Cubbit implementa meccanismi di erasure coding e replicazione multipla che assicurano livelli di durabilità estremamente elevati (fino a 15 9 di durabilità dei dati, ovvero una resilienza tale da rendere la perdita di dati praticamente impossibile)​. Ogni file caricato viene suddiviso e copiato in modo ridondante su diversi nodi: anche in caso di guasti multipli, i dati restano accessibili e integri. Questo si traduce in una disponibilità continuativa del servizio di storage, fondamentale per applicazioni mission-critical. Inoltre, DS3 Composer supporta nativamente funzioni di object lock (blocco immutabile degli oggetti) e versioning , che proteggono da ransomware e cancellazioni accidentali o malevole. Grazie all’object lock, un’azienda può impostare i dati in modalità “immutabile” per un certo periodo, impedendo anche a utenti con credenziali valide di eliminare o modificare oggetti – una protezione essenziale contro i ransomware. Il versioning, invece, mantiene copie di versioni precedenti degli oggetti, permettendo di recuperare rapidamente dati corrotti o sovrascritti.

: la tecnologia di Cubbit implementa meccanismi di e replicazione multipla che assicurano livelli di durabilità estremamente elevati (fino a 15 9 di durabilità dei dati, ovvero una resilienza tale da rendere la perdita di dati praticamente impossibile)​. Ogni file caricato viene suddiviso e copiato in modo ridondante su diversi nodi: anche in caso di guasti multipli, i dati restano accessibili e integri. Questo si traduce in una del servizio di storage, fondamentale per applicazioni mission-critical. Inoltre, DS3 Composer supporta nativamente funzioni di (blocco immutabile degli oggetti) e , che proteggono da ransomware e cancellazioni accidentali o malevole. Grazie all’object lock, un’azienda può impostare i dati in modalità “immutabile” per un certo periodo, impedendo anche a utenti con credenziali valide di eliminare o modificare oggetti – una protezione essenziale contro i ransomware. Il versioning, invece, mantiene copie di versioni precedenti degli oggetti, permettendo di recuperare rapidamente dati corrotti o sovrascritti. Multi-tenant e Private Networks : Cubbit DS3 Composer è progettato per ambienti enterprise e per MSP che servono più clienti. La piattaforma supporta la multi-tenancy nativamente, consentendo di creare tenant separati (istanze logiche isolate) per diverse business unit, filiali o clienti finali. Ogni tenant può avere i propri bucket S3, credenziali e policy, garantendo segregazione dei dati e sicurezza anche in un ambiente condiviso. Per i Managed Service Provider, ciò significa poter offrire a ciascun cliente uno storage dedicato e isolato pur gestendo un’unica infrastruttura sottostante – con ovvi benefici in termini di efficienza e facilità di gestione. Inoltre, DS3 Composer consente la creazione di reti private di storage distribuito: ad esempio, un’azienda può federare solo siti interni (propri data center e uffici) in una rete di storage privata, oppure un gruppo di partner può condividere una rete di nodi dedicata. Questa flessibilità architetturale permette di adattare lo storage geo-distribuito a vari scenari (backup multi-sede, collaborazione tra aziende del gruppo, servizi cloud di MSP erogati dal proprio data center, ecc.), mantenendo sempre il controllo su accessi e perimetro della rete.

: Cubbit DS3 Composer è progettato per ambienti enterprise e per MSP che servono più clienti. La piattaforma supporta la multi-tenancy nativamente, consentendo di creare tenant separati (istanze logiche isolate) per diverse business unit, filiali o clienti finali. Ogni tenant può avere i propri bucket S3, credenziali e policy, garantendo segregazione dei dati e sicurezza anche in un ambiente condiviso. Per i Managed Service Provider, ciò significa poter offrire a ciascun cliente uno storage dedicato e isolato pur gestendo un’unica infrastruttura sottostante – con ovvi benefici in termini di efficienza e facilità di gestione. Inoltre, DS3 Composer consente la creazione di di storage distribuito: ad esempio, un’azienda può federare solo siti interni (propri data center e uffici) in una rete di storage privata, oppure un gruppo di partner può condividere una rete di nodi dedicata. Questa flessibilità architetturale permette di adattare lo storage geo-distribuito a vari scenari (backup multi-sede, collaborazione tra aziende del gruppo, servizi cloud di MSP erogati dal proprio data center, ecc.), mantenendo sempre il controllo su accessi e perimetro della rete. Costi ridotti fino all’80%: dal punto di vista economico, Cubbit DS3 offre un modello di costo decisamente inferiore rispetto ai cloud tradizionali. Eliminando le tradizionali egress fee, le fee di cancellazione, le spese per le chiamate API e i costi aggiuntivi per la ridondanza, DS3 Composer presenta un pricing chiaro e senza sorprese. Tutte le funzionalità S3 (inclusi backup multi-site, versioning, ecc.) sono comprese nel prezzo base, consentendo alle aziende di tagliare la spesa fino all’80% rispetto ai provider pubblici equivalenti​. Ad esempio, grazie all’assenza di costi variabili, un’azienda può trasferire grandi moli di dati o effettuare ripristini di backup senza temere bollette impreviste – operazioni che su servizi tradizionali comporterebbero costi significativi. Anche l’ottimizzazione delle risorse contribuisce al risparmio: Cubbit sfrutta infrastrutture esistenti o hardware dedicato minimizzando sprechi, in modo da offrire un servizio cloud efficiente dal punto di vista dei costi. In sintesi, con Cubbit DS3 Composer il TCO dello storage si abbassa drasticamente, liberando budget IT da reinvestire in progetti strategici.

Testimonianze e case study

Numerose organizzazioni in diversi settori hanno già adottato l’architettura di Cubbit DS3, confermandone i benefici in scenari reali. Di seguito alcune testimonianze significative:

Leonardo (Settore Aerospazio/Difesa) : Leonardo, colosso italiano dell’aerospazio e difesa, gestisce oltre 20 milioni di miliardi di dati critici. Ha scelto Cubbit per implementare un nuovo modello di cloud distribuito a tutela di questi dati. Carlo Cavazzoni, Head of Computational R&D di Leonardo, spiega: “L’accordo con Cubbit incrementerà sicurezza e sostenibilità dei nostri servizi sul cloud perché, grazie all’adozione della tecnologia di distribuzione geografica granulare del dato, saremo già da oggi in grado di affrontare il trend di crescita dei dati archiviabili – triplicati al 2026 – che genererà un parallelo aumento di rischi, costi e complessità legati alla loro gestione”​. In altre parole, Leonardo riconosce che un’architettura geo-distribuita è fondamentale per reggere la crescita esponenziale dei dati garantendo al contempo massima sicurezza e continuità operativa. La partnership con Cubbit rende Leonardo la prima azienda AD&S (Aerospazio, Difesa & Sicurezza) ad adottare il cloud distribuito, segnando un passo pionieristico anche dal punto di vista della sovranità del dato (ogni file può essere confinato nei confini nazionali desiderati).

: Leonardo, colosso italiano dell’aerospazio e difesa, gestisce oltre 20 milioni di miliardi di dati critici. Ha scelto Cubbit per implementare un nuovo modello di cloud distribuito a tutela di questi dati. Carlo Cavazzoni, Head of Computational R&D di Leonardo, spiega: “L’accordo con Cubbit incrementerà sicurezza e sostenibilità dei nostri servizi sul cloud perché, grazie all’adozione della tecnologia di distribuzione geografica granulare del dato, saremo già da oggi in grado di affrontare il trend di crescita dei dati archiviabili – – che genererà un parallelo aumento di rischi, costi e complessità legati alla loro gestione”​. In altre parole, Leonardo riconosce che un’architettura geo-distribuita è fondamentale per reggere la crescita esponenziale dei dati garantendo al contempo massima sicurezza e continuità operativa. La partnership con Cubbit rende Leonardo la (Aerospazio, Difesa & Sicurezza) ad adottare il cloud distribuito, segnando un passo pionieristico anche dal punto di vista della (ogni file può essere confinato nei confini nazionali desiderati). WIIT (Cloud MSP europeo) : WIIT S.p.A. è uno dei principali provider europei di cloud privato e ibrido, con data center certificati in Italia, Germania e Svizzera. Nell’ambito di una Business Alliance Partnership, WIIT ha integrato Cubbit DS3 Composer per offrire ai propri clienti uno storage geo-distribuito sovrano. Alessandro Cozzi, CEO di WIIT, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con Cubbit. Queste due aziende, leader del settore, collaborando hanno attivato un servizio altamente innovativo con una sicurezza e una resilienza senza pari, in grado di geo-distribuire l’archiviazione dei dati in base alle esigenze del cliente”​. Grazie a Cubbit, WIIT può erogare un cloud S3 geo-delimitato nelle sue 7 regioni cloud (4 in Germania, 2 in Italia, 1 in Svizzera) garantendo sovranità locale dei dati e allineamento alle normative di ogni paese. La collaborazione con Cubbit ha permesso a WIIT di arricchire la propria offerta Premium Cloud con uno storage innovativo, rafforzando la posizione di WIIT come fornitore leader in Europa nei servizi cloud sicuri e conformi.

: WIIT S.p.A. è uno dei principali provider europei di cloud privato e ibrido, con data center certificati in Italia, Germania e Svizzera. Nell’ambito di una Business Alliance Partnership, WIIT ha integrato Cubbit DS3 Composer per offrire ai propri clienti uno storage geo-distribuito sovrano. Alessandro Cozzi, CEO di WIIT, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con Cubbit. Queste due aziende, leader del settore, collaborando hanno attivato un servizio altamente innovativo con una sicurezza e una resilienza senza pari, in grado di geo-distribuire l’archiviazione dei dati in base alle esigenze del cliente”​. Grazie a Cubbit, WIIT può erogare un cloud S3 geo-delimitato nelle sue (4 in Germania, 2 in Italia, 1 in Svizzera) garantendo dei dati e allineamento alle normative di ogni paese. La collaborazione con Cubbit ha permesso a WIIT di arricchire la propria offerta Premium Cloud con uno storage innovativo, rafforzando la posizione di WIIT come fornitore leader in Europa nei servizi cloud sicuri e conformi. CloudReso (MSP settore cybersecurity in Francia): CloudReso, distributore francese di soluzioni per MSP focalizzato sulla sicurezza informatica, ha scelto Cubbit DS3 per potenziare il proprio servizio di backup cloud. I risultati sono stati tangibili sia in termini di sicurezza che di costi. Gilles Gozlan, CEO di CloudReso, afferma: “Per archiviare i nostri dati, utilizzavamo da molto tempo fornitori di cloud storage negli Stati Uniti e in Francia, ma non offrivano la resilienza geografica, la sovranità dei dati e i prezzi semplici che offre Cubbit. Ciò ci ha consentito di stimare più facilmente il ROI e di generare un risparmio del 30% sui costi precedenti per una configurazione equivalente”​. Implementando Cubbit DS3, CloudReso è riuscita ad evitare tutti i costi nascosti tipici dei servizi S3 tradizionali (fee di uscita, di cancellazione, di replica su più siti) e a garantire ai clienti finali una soluzione di backup con specifiche di sicurezza elevate: dati ridondati geograficamente, cifrati end-to-end e protetti da ransomware sia lato server che lato client. Questo case study evidenzia come un MSP possa migliorare il servizio e contemporaneamente ridurre i costi operativi, creando anche nuove opportunità di business (CloudReso ora propone storage sovrano anche a clienti con requisiti normativi stringenti, potendo garantire conformità NIS2, GDPR, ISO 27001, etc.).

Queste testimonianze – da un gigante della difesa come Leonardo, a provider cloud come WIIT, fino a MSP specializzati come CloudReso – confermano l’impatto trasformativo di Cubbit DS3 in termini di resilienza, sicurezza e convenienza. Affidandosi a Cubbit, organizzazioni di ogni dimensione possono ottenere indipendenza dai tradizionali hyperscaler, elevata affidabilità e compliance senza compromessi.

Inizia subito la prova gratuita

Se la tua organizzazione sta affrontando le sfide dello storage cloud e vuoi toccare con mano i benefici di Cubbit DS3 Composer, ora è il momento di agire. Cubbit offre la possibilità di attivare una prova gratuita della piattaforma: in pochi minuti potrai creare il tuo storage S3 geo-distribuito e verificarne direttamente le capacità. Metti alla prova la compatibilità con le tue applicazioni esistenti, sperimenta la velocità di ripristino e la sicurezza dei dati distribuiti e valuta quanto potresti risparmiare eliminando le fee nascoste dei tradizionali provider.

Non lasciare che i tuoi dati rimangano intrappolati in un cloud costoso e poco trasparente. Iscriviti subito alla free trial di Cubbit DS3 Composer sul sito ufficiale e scopri come ottenere resilienza, sovranità e controllo totale dello storage aziendale. In qualità di CIO o IT Manager, potrai guidare la tua azienda verso una nuova era di indipendenza nel cloud, con una soluzione all’avanguardia già validata da leader di settore. Prova oggi Cubbit DS3 Composer gratuitamente e preparati a rivoluzionare il modo in cui gestisci i dati: il futuro del cloud storage è nelle tue mani.