Da Microsoft un programma per aiutare gli sviluppatori a realizzare app ARM native

Microsoft si prepara alla diffusione dei chip ARM e lo fa offrendo agli sviluppatori un nuovo programma di App Assure, il servizio di assistenza per il porting delle applicazioni a Windows 10/11, per aiutarli a sviluppare applicazioni native per Windows su ARM.

"Sempre più produttori stanno costruendo dispositivi ARM per ragioni ben precise - sono più leggeri, offrono connettività veloce, la batteria dura più a lungo e hanno funzionalità avanzate di audio, foto e video, insieme a molti altri benefici" ha spiegato Mike Adams, corporate vice president, customer experience engineering in Microsoft.

Secondo una ricerca di Counterpoint citata da Adams, la quota di mercato di ARM passerà dal 14% attuale al 25% nel 2027. Sempre più consumatori sceglieranno i dispositivi ARM per i loro benefici, di conseguenza i fornitori di software dovranno adeguare le proprie applicazioni.

Ovviamente sarà fondamentale assicurare la compatibilità anche per le applicazioni Windows x86 affinché i consumatori continuino a scegliere il sistema operativo dell'azienda di Redmond.

Il nuovo ARM Advisory Service annunciato da Microsoft estende e rafforza il supporto già esistente per gli sviluppatori ARM. Il programma è gratuito e offre workshop tecnici, consigli e best practice per lo sviluppo di feature, esempi di codice, assistenza in caso di problemi col porting e la possibilità di interfacciarsi con gli ingegneri Microsoft per ricevere feedback durante gli sviluppi.