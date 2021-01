Digital Magics e Cdp Venture Capital Sgr investono in 14 startup innovative

Digital Magics S.p.A e CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, hanno effettuato un nuovo round di investimenti, portando da 6 a 14 il numero di startup italiane innovative che ne hanno beneficiato.

L’ammontare degli investimenti raggiunge quindi in totale 12,1 milioni di euro, di cui 7,1 milioni di euro in round seed nell’ambito dei programmi “AccelerORA” e “Seed Per il Sud”, oltre a 5 milioni di Euro nell’aumento di capitale della startup Buzzoole, al quale hanno partecipato il Fondo Italia Venture II, StarTIP e Vertis SGR.

Più in dettaglio CDP Venture Capital Sgr ha partecipato con circa 6,4 milioni di euro attraverso il Fondo Acceleratori (tramite il programma “AccelerORA”) e il Fondo Italia Venture II (tramite il programma “Seed per il Sud” che ha co-investito in 4 operazioni seed).

Ai round di investimento hanno preso parte, oltre a Digital Magics che ha investito circa 500 mila euro, e CDP Venture Capital Sgr, anche investitori professionali e istituzionali per oltre 5 milioni di euro.

Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital Magics, ha dichiarato: «Questa seconda iniezione di capitali sottolinea la continuità dell’efficace collaborazione con CDP Venture Capital Sgr e il suo team, e conferma l’accelerazione nell’investimento di terzi e la crescita delle opportunità per le startup italiane. Le ulteriori 8 nostre partecipate hanno trovato un partner importante che con Digital Magics e gli altri investitori hanno concretizzato la raccolta di equity, capitale strategico per i piani futuri».

Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, ha commentato: «Questo importante secondo round di investimento, insieme a Digital Magics, evidenzia non solo l’impegno che stiamo portando avanti dal lancio del Fondo Nazionale Innovazione, ma soprattutto l’importanza di fare squadra tra i principali attori dell’ecosistema, consentendo lo sviluppo sostenibile dei progetti più meritevoli e innovativi del nostro Paese».

Le startup partecipate sono le seguenti: Aworld: con uffici a Torino e a New York, che investe nella sostenibilità e nel futuro del pianeta, con l’obiettivo di creare una cultura sostenibile attraverso il pubblico. Axieme Group: startup attiva nell’insurtech che sta portando la digital transformation nel settore assicurativo. Bikeroom: piattaforma per acquistare bici d’eccellenza online, direttamente dal costruttore. Buzzoole, influencer marketing solution provider, in grado di connettere i brand ai content creator attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Crea Assicurazioni: Managing General Agent interamente digitale che sta ridefinendo il processo di sottoscrizione ed erogazione delle polizze assicurative tramite il Machine Learning. Criptalia è la piattaforma regolamentata di crowdlending peer-to-peer, che collega le PMI di valore che vogliono investire in un progetto di crescita, con i finanziatori alla ricerca di buoni tassi di interesse e a basso rischio sui cui investire.

ELI WMS: piattaforma in cloud che offre una gestione dinamica e innovativa del magazzino aziendale. GrowishPay, startup fintech italiana, è leader nelle soluzioni di social payment e-wallet based per pagamenti di gruppo, liste regalo, giftcard, e-wallet management, pagamenti privativi, loyalty e cashback.

Plurima, la piattaforma assicurativa prima rete italiana di Agenti di assicurazione indipendenti. FrescoFrigo, startup innovativa nata con l’obiettivo di sviluppare un nuovo concetto di retail, promette di migliorare il corretto stile di vita di tutti i giorni, grazie all’accesso privilegiato a prodotti di qualità, freschi e salutari a pochi passi dalla propria scrivania e porta di casa.

SurgiO, che semplifica e ottimizza la gestione dei percorsi di guarigione grazie alla visualizzazione e tracciabilità dei dati ed all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Volumeet, startup nata con l’obiettivo di sviluppare un social network musicale innovativo per permettere ai fan di tenere traccia di tutti i contenuti social dei propri artisti preferiti.

Wenda, nata come startup in ambito foodtech, è un’azienda italiana che collabora con i maggiori player del settore Food&Beverage a livello globale, da produttori a retailer, dalla logistica alle compagnie assicurative. Xoko: implementa prodotti digital per il settore turistico e quelli affini.