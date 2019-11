Digital Magics e il Gruppo BNP Paribas lanciano “Miss in action”

Digital Magics e il Gruppo BNP hanno dato il via alla seconda edizione di “MIA – Miss In Action”, il programma di accelerazione dedicato alle startup al femminile. L’iniziativa ha l’obiettivo di supportare la creazione di imprese digitali tecnologiche che siano fondate o che abbiano per la maggioranza del team una rappresentanza femminile.

L’idea nasce dal fatto che nell’ecosistema dell’innovazione italiano le imprenditrici sono ancora molto poche: secondo le recenti rilevazioni del Mise, solo il 13,5% è costituito da donne.

Il programma è stato presentato al Gamma Forum Milano dalle due fondatrici del Programma di Accelerazione MIA, Layla Pavone, Chief Innovation Marketing and Communication Officer di Digital Magics e Isabella Fumagalli, CEO di BNP Paribas Cardif e Coordinatore di BNP Paribas IFS per l’Italia, con la partecipazione di Mauro Bombacigno, Direttore Engagement di BNL e di BNP Paribas in Italia, Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazione Digitale della Città di Milano.

Lo scopo è quello di aiutare l’imprenditoria femminile, sostenendo le startup più meritevoli nello sviluppo dei loro prodotti o servizi innovativi che si esprimano nei settori di smart home, smart mobility, open banking, CSR, welfare, well-being, insurtech, banking, investments, real estate e fintech.

Le startup o PMI innovative composte per la maggior parte da donne, potranno candidarsi per partecipare sul sito dedicato www.missinaction.it. Tra tutte le candidature ricevute entro il 2 Febbraio 2020, verranno selezionate 10 Startup innovative tecnologiche, che avranno la possibilità di presentare i loro progetti, durante la giornata dell’Innovation Day del 3 marzo 2020,.

Nell’ambito di questa, una commissione composta da Digital Magics, dal Gruppo BNP Paribas e da una giuria di eccellenza tutta al femminile di top manager, imprenditrici e business angels, sceglierà le tre migliori, che avranno accesso al Programma di Accelerazione e al supporto nell’execution della loro idea fino al “go to market”.