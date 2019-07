Digital Top 50 Awards, aperte le candidature ai premi per le migliori startup

Siamo giunti all’apertura delle candidature per la terza edizione di Digital Top 50 Awards, i premi promossi da McKinsey, Google e Rocket Internet, con la collaborazione dello studio legale Freshfields. Si tratta dei riconoscimenti dedicati alle più promettenti e innovative realtà che operano nel settore tecnologico europeo e che includono quattro categorie: startup B2B, startup B2C, startup Early Stage […]

Siamo giunti all’apertura delle candidature per la terza edizione di Digital Top 50 Awards, i premi promossi da McKinsey, Google e Rocket Internet, con la collaborazione dello studio legale Freshfields.

Si tratta dei riconoscimenti dedicati alle più promettenti e innovative realtà che operano nel settore tecnologico europeo e che includono quattro categorie: startup B2B, startup B2C, startup Early Stage e Startup Social Impact, tra le quali si sceglieranno le finaliste per la premiazione alla kermesse TechCrunch Disrupt di Berlino.

Ognuna delle partecipanti all fase tedesca avrà poi l’opportunità di presentare il proprio business a una platea di investitori, una selezione di esperti del mondo tech e di professionisti in venture building e growth mentoring.

Secondo Karel Dörner, Senior Partner di McKinsey: “I DT50 offrono una piattaforma di sviluppo per alcuni dei talenti più creativi e imprenditoriali in Europa e sostengono la forte ondata di innovazione che sta interessando il continente”.

Aggiungendo: “Rappresentano inoltre un’opportunità per formare la prossima generazione di leader e imprese digitali. La missione di McKinsey in questo ambito è aiutare le giovani realtà tecnologiche di oggi a diventare gli unicorni di domani. Collaboriamo con imprenditori ambiziosi e li mettiamo in contatto con i nostri esperti di digital, analytics e design per accompagnarli nel loro percorso di trasformazione e crescita”.

I vincitori potranno beneficiare di un pacchetto di mentoring intensivo e di programmi strutturati di consulenza e coaching da parte di tutti i partner DT50.

Avranno inoltre accesso a una vasta rete di importanti decision-maker in grado di sostenerli in un percorso di più rapida crescita del proprio business. I vincitori delle categorie startup Social Impact ed Early Stage riceveranno inoltre un premio in denaro pari a 25 mila euro.

Digital Top 50 Awards gode del patrocinio di Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la Scienza e l’Innovazione, e al supporto di partner del mondo accademico e della ricerca come INSEAD, Ashoka e l’Università RWTH Aachen.