L’industria manifatturiera è consapevole delle sfide che dovrà affrontare nel 2023: la forte instabilità causata dalle tensioni socio-politiche e dalle difficili condizioni economiche è una realtà che preoccupa il 90% delle aziende del settore. È ciò che emerge dall’ultima ricerca di Aras, che ha evidenziato come la digitalizzazione e la collaborazione coi fornitori siano la chiave per superare le sfide del settore manifatturiero.

Unsplash

In particolare, sono l’aumento dei costi dell’energia e l’instabilità della supply chain i fattori che causano i principali problemi alle aziende: secondo le previsioni, essi si protrarranno anche nel 2023. Molte realtà hanno già implementato alcune contromisure per affrontare le sfide: il 40% delle aziende intervistate ha spiegato di aver già aumentato la cooperazione coi propri fornitori.

La digitalizzazione al centro del progresso manifatturiero

Anche la digitalizzazione ha un ruolo fondamentale nella revisione dei processi del manifatturiero, per sviluppare resilienza e far fronte all’instabilità delle catene di approvvigionamento. Le imprese stanno modernizzando i processi di business per rimanere al passo col progresso tecnologico.

Le aziende devono anche avere a che fare con la richiesta di maggiore sostenibilità da parte dei clienti: la transizione ecologica è una delle questioni più sentite degli ultimi anni, ma gli obiettivi potranno essere raggiunti solo se si abbraccerà in pieno la trasformazione digitale.

Pexels

Digitalizzazione significa anche rivedere i modelli di business e gestire in maniera appropriata i dati relativi ai prodotti: in un mondo guidato dai dati, le aziende devono adottare gli strumenti giusti per ottenere valore da essi.

L’industria europea si sta focalizzando sul produrre in maniera più attenta, da una parte rispondendo alle necessità del clienti e dall’altra rinforzando la catena produttiva per resistere alle minacce del mercato del lavoro.

Per resistere all’imprevedibilità della crisi globale, le aziende del manifatturiero devono reinventarsi e puntare sulla digitalizzazione: efficienza e resilienza sono le caratteristiche chiave per affrontare le sfide sempre più impegnative che propone il mercato.