Econocom Group nomina Emiliano Veronesi Direttore Generale

Econocom Italia ha annunciato la nomina di Emiliano Veronesi in qualità di Direttore Generale del Gruppo Econocom in Italia. Veronesi, 46 anni, è arrivato in Econocom per rafforzare il posizionamento dell’azienda sul mercato Italiano.

Grazie alla sua esperienza in ambito General Management e Finance e alla sua conoscenza del mercato, con oltre 20 anni trascorsi in realtà di rilievo, nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli direttivi sia in Italia sia all’estero presso TBG Energy, Metro AG, General Electric, General Motors, Ernst & Young.

Nel suo ruolo, Emiliano Veronesi sarà responsabile del Gruppo Econocom in Italia e si occuperà della definizione e dell’implementazione della nuova strategia dell’azienda, che mira a posizionare la divisione come partner strategico e tecnologico nella fornitura di soluzioni as a service e pay per use.

Veronesi si occuperà, inoltre, dello sviluppo di un piano di iniziative per creare ulteriori opportunità di business sia a livello italiano sia europeo. Si dedicherà all’ulteriore rafforzamento di una cultura interna orientata alla customer proximity che coinvolgerà l’organizzazione e i processi.

«In un mondo in cui le logiche di fruizione della tecnologia sono sempre più orientate all’uso e alla condivisione rispetto all’acquisto, Econocom vanta un modello di sviluppo unico sostenuto da un’offerta votata all’as a service e al pay per use» ha affermato il nuovo Direttore Generale del Gruppo Econocom in Italia.

«Sono entusiasta di poter guidare Econocom Italia e di avere l’opportunità di offrire ai nostri clienti soluzioni e combinazioni di prodotti-servizi in grado di soddisfare le loro esigenze di business specifiche attraverso formule contrattuali tailor made».

Il nuovo ruolo di Veronesi si inserisce inoltre nell’ambito di un più ampio piano di rilancio dell’azienda sul mercato, a supporto del quale si è appena concluso un audit interno ed esterno che ha certificato le potenzialità del business nel Paese.