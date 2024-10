EcoStruxure IT NMC3 di Schneider Electric ottiene un nuovo livello di certificazione di cybersecurity

La piattaforma EcoStruxure IT Network Management Card 3 (NMC3) di Schneider Electric ha ottenuto la designazione IEC 62443-4-2 Security Level 2 (SL2), un nuovo e più elevato livello di cybersecurity. È la prima scheda di rete per la gestione dell'infrastruttura del centro dati (DCIM) a ottenerla nel settore.

La designazione arriva dopo la precedente SL1, ottenuta lo scorso anno, e ha sottoposto il prodotto a test e valutazioni più approfonditi e severi.

Pixabay

Oltre al nuovo standard, Schneider Electric e i suoi processi di cybersecurity usati per lo sviluppo di prodotti, incluso l'NCM3, sono risultati conformi a ISASecure Secure Development Lifecycle Assurance (SDLA).

"Secondo l'Allianz Risk Barometer 2024, gli incidenti informatici sono al primo posto tra le preoccupazioni delle aziende. Con un costo medio riportato di oltre 4 milioni di dollari per incidente, capiamo perché la sicurezza informatica sia in cima alla lista delle priorità dei CIO" ha dichiarato Kevin Brown, SVP per EcoStruxure IT, Data Center Business, Schneider Electric. "Con le certificazioni di cybersecurity IEC 62443-4-2 SL2 e ISASecure SDLA, Schneider Electric è all'avanguardia nel settore. Questa doppia certificazione contribuisce a ridurre i rischi per le infrastrutture critiche".

I vantaggi delle soluzioni EcoStruxure IT

Una delle difficoltà principali delle aziende è mantenere il passo con gli aggiornamenti del firmware: nella maggior parte dei casi i sistemi di gestione interni non sanno quando il firmware richiede un aggiornamento; di conseguenza, gli ambienti rimangono esposti agli attacchi.

EcoStruxure IT Secure NMC System risolve questo problema offrendo uno strumento dedicato per una migliore gestione del firmware: il Secure NMC System Tool semplifica il processo rendendolo fino al 90% più veloce. Gli utenti non devono più occuparsi di cercare il firmware, verificare se si tratta dell'ultima versione disponibile e approfondire le note di rilascio; è il Secure NMC System Tool che notifica la presenza di un nuovo firmware e indirizza gli utenti direttamente all'installazione.

Schneider Electric

Grazie a questo strumento i clienti possono contare su un approccio standardizzato agli aggiornamenti di cybersecurity e, grazie anche alle nuove certificazioni, garantire la protezione continua dei dispositivi connessi.

"EcoStruxure IT offre ai clienti un approccio molto vantaggioso alla cybersecurity: la flessibilità di gestire la propria infrastruttura IT come preferiscono e di farlo in modo semplice, garantendo la massima sicurezza informatica, perché stare al sicuro non deve essere necessariamente difficile. Siamo i primi nel settore a fornire questa soluzione e continuiamo a impegnarci per rendere l'infrastruttura IT resiliente, sicura e sostenibile" ha concluso Brown.