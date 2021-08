Epicode: 20 mila nuovi developer entro il 2025

Una nuova collaborazione tra Epicode e Intesa Sanpaolo permetterà agli studenti di concentrarsi sulla propria formazione e la conseguente ricerca di lavoro in ambito development.

La portata e le possibilità offerte da questo accordo sono tali da permettere a Epicode di dichiarare che entro il 2025, saranno ben 20mila i nuovi developer pronti a presentarsi al mercato del lavoro ICT italiano.

La stima – frutto di proiezioni calcolate sulla base dei tassi di crescita dei propri corsi intensivi – fa sì che Epicode possa così contribuire in maniera sostanziale al fabbisogno di figure professionali richieste da tutte quelle aziende che, specialmente durante il periodo della pandemia, hanno accelerato il proprio percorso di transizione digitale, trovandosi però sempre più spesso carenti di developer qualificati e pienamente formati.

Accessibile a tutti senza distinzione di fascia di età o reddito, “per Merito”, è il finanziamento senza garanzie sviluppato da Intesa Sanpaolo, per facilitare l’accesso agli studi universitari, post laurea e corsi di specializzazione che permette di restituire l’importo speso per seguire i corsi, 2 anni dopo la fine degli studi e con la possibilità di rateizzare fino a 30 anni a tasso fisso.

Grazie all’accordo stipulato con l’istituto bancario, anche gli studenti di Epicode potranno accedere a questa tipologia di finanziamento, facilitazione che si aggiunge alla formula ormai classica proposta dalla Ed-Tech del “paghi la metà adesso, l’altra solo ad assunzione avvenuta”, che ha portato al successo nazionale dei suoi corsi.

«A livello politico-istituzionale, la formazione online è sempre stata vista come approssimativa e di scarso valore professionalizzante» afferma Claudio Vaccaro, Presidente e co-founder di Epicode, che aggiunge «il riconoscimento arrivato da Intesa Sanpaolo non solo ci gratifica ma conferma anche che il nostro modello educativo funziona ed incide positivamente sulla vita e le prospettive lavorative dei nostri studenti».

«L’impegno che ci prendiamo oggi, ovvero quella di inserire nel mercato del lavoro 20 mila nuovi developer da qui al 2025, diventa missione e dimostra quanto Epicode voglia contribuire alla crescita del mercato ICT in Italia, accelerando rapidamente il percorso di transizione digitale del Paese».

«Crediamo nell’importanza della formazione continua e nel valore delle competenze specialistiche» ha commentato Marco Morganti, Responsabile della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo «e con “per Merito” sosteniamo non solo gli studenti che desiderano proseguire gli studi dopo il diploma, ma anche giovani e meno giovani che scelgono la formazione specialistica o la riqualificazione professionale».

Fondata da Claudio Vaccaro, Andrea Febbraio, Marco Rosci e Ivan Ranza, per insegnare il coding a giovani ed aziende, Epicode si assume un importante impegno non solo verso i suoi futuri studenti ma anche verso le istituzioni italiane con le quali intende posizionarsi come interlocutore di riferimento per tutto quello che concerne la formazione professionale online, tradizionalmente “svantaggiata” rispetto al sistema educativo classico.