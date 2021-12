Eset presenta i progetti per il suo nuovo Campus

Eset ha presentato i progetti per il suo Campus, un hub di innovazione e tecnologia con sede a Bratislava, in Slovacchia, dove è situato anche l’headquarter dell’azienda. Il campus di 55.000 metri quadrati, progettato dallo studio di architettura di fama mondiale BIG-Bjarke Ingels Group, ospiterà la nuova sede dell’azienda e diventerà un centro di eccellenza, creando un forte ecosistema di cybersecurity, AI e innovazione per la Slovacchia e l’Europa centrale.

In risposta ai mutevoli modelli di lavoro post-pandemia e ai suggerimenti dei suoi dipendenti, il Campus Eset è stato costruito per rispondere alle esigenze di business di dipendenti, clienti e partner. La funzione principale del Campus è quella di essere un ambiente di lavoro accogliente supportato da tutta una serie di strutture e servizi per ESET e la comunità locale.

«Immagino l’Eset Campus come un hub creativo dove soluzioni innovative di cybersecurity prendono vita in modo che tutti noi possiamo godere del vasto potenziale di tecnologie all’avanguardia. Costruendo un luogo di lavoro inclusivo, diversificato, verde e collaborativo adatto al futuro, stiamo rispondendo alle esigenze dei nostri dipendenti, clienti, partner e della nostra comunità» ha spiegato Richard Marko, amministratore delegato di Eset.

Il campus sarà costruito su principi di funzionalità ed ecosostenibilità. L’azienda ha già fatto il primo passo verso il reporting delle sue emissioni di carbonio che ne ha visto una diminuzione del 40% nel 2020.

«Crediamo che sia fondamentale per ESET dare l’esempio nel campo dell’innovazione e della tecnologia. Ci assicureremo che il nostro Campus ospiti le ultime tecnologie, soluzioni intelligenti ed efficienti per raggiungere i più alti livelli di sostenibilità» è stato il commento di Palo Luka, Chief Operating Officer di Eset.

«Punteremo ad un funzionamento del campus a zero emissioni, ma abbiamo l’ambizione di ridurre anche le emissioni in fase di costruzione, e crediamo che la nostra partnership con BIG ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo».

Un’abbondanza di spazi pubblici, percorsi e padiglioni a misura d’uomo accoglieranno i dipendenti, gli studenti universitari e i cittadini di Bratislava per riunirsi, scambiare conoscenze e divertirsi. L’architettura del campus potrà espandersi organicamente nel tempo, ma si sente anche come una singola identità unificata che è aperta, integrata e accessibile alla comunità.