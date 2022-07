Gli ultimi due anni e mezzo hanno imposto alle aziende di ogni dimensione, pubbliche e private, nuovi modelli di business ibridi, esponendole a un ampliamento del perimetro aziendale e della superficie di attacco. Questo ha generato la necessità di un ripensamento sulle politiche in tema di sicurezza.

Fastweb è in prima linea nella diffusione della cultura della cybersecurity tramite numerose iniziative. Da anni, per esempio, contribuisce alla stesura del Rapporto Clusit tramite un’analisi del settore del crimine informatico in Italia elaborata dal proprio Security Operation Center (SOC).

Per l’edizione 2022, particolarmente preoccupante, il rapporto evidenzia un incremento delle minacce a livello globale per il 2021 e un quadro d’insieme della sicurezza informatica che mostra un continuo incremento di attacchi che sfruttano il fattore umano.

Iniziative concrete per migliorare la postura di sicurezza

Per fornire un valido supporto ai processi di trasformazione digitale del Paese, Fastweb ha messo in atto una serie di iniziative, in linea con il progetto Tu sei il futuro, che aiutano le imprese a promuovere la cultura della sicurezza al proprio interno in modo da fronteggiare le minacce cyber con maggior consapevolezza.

Tra queste spicca FAST Security Coach, una soluzione implementata insieme a 7Layers (società di sicurezza informatica acquisita per il 70% da Fastweb nel 2020), che consiste in un vero e proprio programma di addestramento basato su una piattaforma avanzata di E-learning, mirato a promuovere la cultura della sicurezza nel mondo digitale e aumentare la consapevolezza del personale di aziende di ogni dimensione rispetto ai rischi legati agli attacchi informatici.

FAST Security Coach è disponibile in cloud, è semplice da configurare e viene offerto in modalità “chiavi in mano”. La piattaforma è fruibile attraverso contenuti della durata di pochi minuti, esposti con un linguaggio divulgativo per personale non-specialistico.

Un metodo di istruzione gratificante e immediato

Grazie all’utilizzo di tecniche di Gamification, l’interazione risulta coinvolgente per gli utenti che vengono premiati sia per l’adozione di comportamenti virtuosi sia per il raggiungimento dei risultati.

Organizzato in moduli formativi indipendenti su specifici argomenti, il percorso di apprendimento propone contenuti aggiornati rispetto alle novità in ambito di cybersecurity ed erogati automaticamente in funzione del livello di apprendimento raggiunto da ciascuno. L’iter formativo prevede poi delle verifiche per consentire agli utenti di affrontare gradualmente e con una preparazione adeguata temi anche complessi.

Una digital academy per combattere la carenza di competenze scientifiche e tecniche

Ma è sul piano delle competenze che Fastweb si propone di fare la differenza. Al fine di colmare il ritardo nell’utilizzo delle nuove tecnologie dell’Italia rispetto al resto dei paesi UE, infatti, l’azienda ha deciso di rafforzare il ruolo della Fastweb Digital Academy (scuola per le nuove competenze digitali creata in collaborazione con Fondazione Cariplo), trasformandola in un hub di formazione digitale integrato nella propria offerta.

L’azienda sta rendendo progressivamente disponibile un numero sempre più ampio di percorsi gratuiti dedicati alla formazione di figure specializzate come, ad esempio quella del Cybersecurity Analyst, tra le professionalità più ricercate nel comparto della sicurezza informatica.

Le aziende moderne lavorano per il Paese in cui operano

Anche questa iniziativa si inserisce nella strategia dell’azienda orientata a mettere la cybersecurity sempre più al centro delle scelte aziendali di business. Strategia che l’ha spinta ad aprire un nuovo SOC a Bari che opera in sinergia con il team di specialisti del SOC di Milano.

Fastweb sta mettendo in campo tutto quello che serve al Paese e agli utenti per sfruttare al massimo un futuro più connesso, inclusivo ed ecosostenibile, supportando la disponibilità e l’utilizzo di reti ultra-performanti, incoraggiando la diffusione sempre più ampia di competenze digitali e coltivando la crescita dei talenti. Un piano organico che contribuirà a migliorare e rendere più sicura la vita digitale di tutti.