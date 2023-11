Forrester sceglie la padovana THRON tra i vendor per software DAM e PIM

Doppio successo per THRON: la software company padovana è stata riconosciuta da Forrester tra i vendor degni di nota per la gestione degli asset digitali (DAM) e delle informazioni di prodotto (PIM).

La compagnia è stata annoverata tra i migliori vendor per i due software nei report "The Product Information Management Landscape, Q2 2023 e "The Digital Asset Management Landscape, Q4 2023", overview indipendenti che forniscono ai leader IT gli strumenti per comprendere il valore atteso dei sistemi DAM e PIM, differenziare i fornitori e analizzare le diverse opzioni, individuando la migliore per le loro esigenze.

Pexels

Il primo report comprende 23 fornitori di grandi, medie e piccole dimensioni di soluzioni PIM, pensate, come si legge nel report, per "migliorare i processi e la qualità dei dati di prodotto, collaborare per arricchire le informazioni di prodotto, mettere in risalto i dati dell’e-commerce e la customer experience, permettere la syndacation e accrescere la product reach".

THRON rientra tra i 9 migliori vendor di piccole dimensioni, ovvero con fatturato compreso tra i 5 e i 10 milioni di dollari. La compagnia è stata inserita nel report per aver selezionato "Inserimento continuo di dati aziendali e di terzi" e "Descrizione dell'utilizzo dei prodotti per aumentare le vendite" come motivi principali per cui i clienti si affidano a essa.

Il secondo report è relativo invece ai vendor di software DAM e comprende 34 fornitori provenienti dai diversi mercato mondiali. In questo caso THRON ha dichiarato "Riduzione dei costi attraverso la trasformazione degli asset, Gestione degli asset aziendali per dipendenti e clienti" e "Miglioramento della brand equity e della governance" come casi d'uso del sistema.

"Siamo molto orgogliosi dei riconoscimenti ottenuti da Forrester, che riteniamo attestino l'eccellenza delle nostre soluzioni DAM e PIM. Il nostro software, THRON Platform, è stato incluso in due dei suoi report, segnando un riconoscimento significativo per il nostro settore" ha dichiarato Davide Chiarotto, CEO di THRON.

THRON

"Oltre alla costante ricerca di efficienza nei processi, il nostro obiettivo primario è creare un valore tangibile per il business dei nostri clienti. Questi riconoscimenti rafforzano ulteriormente la nostra determinazione di continuare a sviluppare l'approccio di centralizzazione dei contenuti, con l'obiettivo di servire al meglio sia i canali B2C che B2B" ha concluso.