Fortinet ha presentato una suite di nuove appliance FortiGate che includono un’accelerazione delle performance basata su ASIC e servizi di sicurezza FortiGuard alimentati dall’IA per supportare varie tipologie di ambienti, come ad esempio campus, filiali e data center ibridi.

I nuovi FortiGate 600F, FortiGate 3700F e FortiGate 70F sono dotati di Security Compute Ratings, che offrono prestazioni migliori rispetto a quanto offerto dai competitor. Questo significa che le organizzazioni che scelgono FortiGate possono realizzare un ROI migliore, scalare maggiormente per proteggersi contro le minacce avanzate e realizzare una miglior user experience grazie a una piattaforma convergente di rete e sicurezza.

“FortiGate non è solo il firewall di rete più utilizzato al mondo: è una delle migliori soluzioni SD-WAN sul mercato, un potente controller LAN Edge e 5G, e offre l’unica applicazione ZTNA universale del settore”.

“Ma, cosa ancora più importante, FortiGate è la base dell’unica vera piattaforma convergente di rete e sicurezza disponibile oggi. Questa convergenza, a cui lavoriamo da più di 20 anni, è resa possibile da ASIC personalizzati, servizi di sicurezza integrati e da FortiOS, un unico sistema operativo sviluppato organicamente e condiviso in tutto il Fortinet Security Fabric, coerente sia on-premises che nel cloud”. Spiega John Maddison, EVP of Products e CMO di Fortinet.

Nell’era dell’IT ibrido, il network è più importante che mai per collegare utenti, applicazioni, sedi fisiche e ambienti multi-cloud. E mentre l’accelerazione digitale spinge ulteriormente la distribuzione di lavoratori, dispositivi e dati, la superficie di attacco digitale continua ad espandersi.

Dato ciò, la capacità di un’organizzazione di far convergere la rete e la sicurezza in modo coerente nelle sue sedi fisiche e nel cloud ne determinerà il successo nel proteggere la rapida espansione di questi nuovi margini.

“I firewall di rete FortiGate sono le solide fondamenta della piattaforma di sicurezza e di rete convergente più completa del settore, alimentata da FortiOS, per offrire una sicurezza avanzata in grado di integrarsi perfettamente con le moderne funzionalità di rete come SD-WAN, ZTNA universale, controller edge LAN e supporto per il 5G”.

La nuova serie FortiGate 600F offre una soluzione convergente di rete e sicurezza pensata per le implementazioni edge del campus, per supportare una strategia Zero Trust Edge. Dal momento che le imprese stanno lavorando per bilanciare il ritorno in ufficio dei dipendenti e supportano al tempo stesso una forza lavoro ibrida, i servizi rich media come il video e l’accesso alle applicazioni dovrebbero essere inclusi per supportare le nuove iniziative di crescita in un modello IT ibrido.

Per alimentare i nuovi campus odierni, altamente dinamici, Fortinet sta traslando le capacità di classe data-center alla sua linea mid-range, compreso il supporto per una media di sette volte più connessioni al secondo rispetto ad altre offerte simili del settore.

Queste innovazioni sono alimentate dal Network Processor 7 (NP7) ASIC appositamente costruito da Fortinet e includono interfacce 25GbE integrate in grado di arginare il movimento laterale delle minacce. FortiGate 600F offre anche 7Gbps di ispezione SSL con servizi di sicurezza AI-powered abilitati, per eliminare i punti ciechi del network.

Il nuovo FortiGate 3700F protegge i data center che fanno parte di reti IT ibride e sono pertanto di importante critica per il percorso di accelerazione digitale delle organizzazioni. Essendo l’unica network firewall appliance compatta del settore con interfacce 400GbE multiple, FortiGate 3700F supporta connessioni ad alta velocità tra il data center e i multi-cloud per offrire ai clienti un’esperienza digitale ottimale, indipendentemente da dove sono ospitate le applicazioni.

Con una bassa latenza di quasi due microsecondi, FortiGate 3700F supporta anche il trading ad alta frequenza. L’applicazione ZTNA integrata nativamente in FortiGate 3700F consente alle organizzazioni di attuare un accesso esplicito alle applicazioni per garantire che dati e applicazioni rimangano adeguatamente protetti.

Se combinato con il nuovo servizio di sandboxing in-line FortiGate 3700F offre una prevenzione in tempo reale dai nuovi attacchi con un impatto minimo sulle operations.

Grazie a FortiGate 70F, Fortinet consente ai leader del settore IT di trasformare il WAN edge grazie a SD-WAN, sicurezza avanzata, routing avanzato e capacità di applicazione ZTNA in una singola appliance, della dimensione giusta per le filiali. FortiGate 70F è stato riprogettato per consentire l’approvvigionamento di parti alternative come parte della strategia di Fortinet per consentire alle organizzazioni di essere resilienti di fronte ai vincoli della catena di approvvigionamento.

Le nuove appliance si integrano con tutti i servizi di sicurezza FortiGuard presentati di recente e potenziati dall’IA introdotti in FortiOS 7.2, tra cui sandboxing, protezione avanzata dei device per ambienti OT e IoT, rilevamento dei focolai di infezione che fornisce alert immediati e script per il threat hunting, SOC-as-a-Service che fornisce hunting e automazione Tier 1 con opzioni per supporto Tier 2 e Tier 3, IPS dedicato e CASB in linea.

Tutti i servizi di sicurezza FortiGuard sono basati sull’apprendimento automatico affidabile, sull’intelligenza artificiale e sulla ricerca indipendente dei FortiGuard Labs, e si integrano attraverso il Fortinet Security Fabric per proteggere in modo ottimale la superficie di attacco estesa dagli attacchi noti e sconosciuti.