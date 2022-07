Fortinet ha presenato il suo primo Sustainability Report, che illustra nel dettaglio il quadro strategico di sostenibilità dell’azienda, le iniziative e le principali metriche di performance. L’azienda prevede di condividere i propri progressi su base annuale.

A seguito di un’analisi di materialità condotta nel 2021 per identificare e dare priorità alle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) più significative per l’attività di Fortinet e per i propri stakeholder, l’azienda ha definito le seguenti quattro principali aree di impatto.

Innovare per un Internet sicuro: Fortinet si impegna a promuovere la cybersecurity, a guidare il progresso digitale e a creare un mondo digitale affidabile e sicuro. L’azienda porta avanti questo impegno attraverso l’innovazione, l’engagement della community e la creazione di partnership.

Fortinet lavora costantemente per rendere ancora più innovativo il proprio portafoglio di soluzioni per la cybersecurity, il più ampio del settore: basti pensare che solo nel 2021 sono state presentate otto nuove famiglie di prodotti.

Fortinet, inoltre, si impegna a lavorare con numerose associazioni e gruppi che operano nel settore, contribuendo così alla standardizzazione e all’interoperabilità e condividendo informazioni sulle minacce informatiche con organizzazioni come la Cyber Threat Alliance (CTA), il World Economic Forum (WEF)’s Center for Cybersecurity e l’INTERPOL. Grazie a queste partnership, Fortinet è costantemente attiva nella lotta al crimine informatico e per mitigare le minacce informatiche che ci aspettano in futuro.

Rispettare l’ambiente: Fortinet si impegna ad adottare un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente, riducendo l’impronta dei propri prodotti e delle proprie soluzioni, adottando approcci responsabili alle proprie attività quotidiane e contribuendo a far progredire la propria catena del valore verso la circolarità.

Nel 2021, Fortinet ha annunciato pubblicamente il proprio impegno per la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2030, utilizzando energie rinnovabili, metodologie di efficienza energetica e carbonica e programmi di compensazione delle emissioni. Questo obiettivo è relativo alle emissioni Scope 1 e Scope 2 derivanti dalle strutture di proprietà dell’azienda in tutto il mondo, in linea con la Science Based Target Initiative (SBTi).

Le altre iniziative ambientali di Fortinet includono l’introduzione di imballaggi biodegradabili nei prodotti di prima categoria dell’azienda, la riduzione dei rifiuti dell’azienda e la riduzione del consumo energetico. Grazie a queste iniziative, l’azienda garantisce che ogni generazione di prodotti Fortinet consumi meno energia della generazione precedente. È il caso della serie FortiGate F, il cui consumo energetico è stato ridotto in media del 61%.

Creare un team inclusivo nel settore della cybersecurity: Fortinet è impegnata a promuovere una cultura basata sulla diversità, l’equità e l’inclusione. Il team di Fortinet rappresenta un’ampia gamma di culture, demografie e background professionali, che arricchiscono la cultura aziendale e ne determinano il successo.

Come parte del proprio impegno costante a favore della trasparenza e dell’ingresso di un maggior numero di donne nel settore informatico, l’azienda ha pubblicato i dati relativi al proprio organico nel 2021, evidenziando un aumento del 71,6% delle assunzioni di donne rispetto al 2020. Fortinet si concentra anche sulla riduzione del divario di competenze in materia di cybersecurity in un’ampia e diversificata gamma di soggetti.

L’azienda è impegnata a sensibilizzare sui vantaggi delle carriere nella cybersecurity e a migliorare le opportunità per i gruppi sottorappresentati attraverso il programma Education Outreach e la formazione offerta dal Fortinet Training Institute. Di conseguenza, nel 2021, Fortinet ha rafforzato il proprio impegno ad affrontare la carenza di competenze nel campo della cybersecurity, impegnandosi a formare un milione di persone a livello globale nei prossimi cinque anni.

Promuovere un business responsabile: Fortinet impiega pratiche di governance aziendale per operare in modo etico e lavora costantemente per garantire la conformità a tutte le leggi e nel rispetto dei diritti umani. Tutto questo viene supervisionato dal Consiglio di Amministrazione di Fortinet e rivisto dal Comitato Etico interno interfunzionale.

L’azienda è fiduciosa che i propri dipendenti, fornitori e partner possano essere parte del processo di costruzione di un business etico, comprendendo e rispettando tutte le policy, tra cui la politica anticorruzione, il Codice di condotta ed etica aziendale e la politica sulla privacy.

Fortinet ha inoltre pubblicato una policy dedicata ai diritti umani per rafforzare il proprio impegno per un uso responsabile dei prodotti e un business etico lungo tutta la catena del valore.

Il Sustainability Report di Fortinet fa riferimento agli standard Global Reporting Initiative (GRI), agli standard del Sustainability Accountability Standards Board (SASB) e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

Il report contiene dettagli e metriche sui seguenti otto temi strategici: rischi legati alla cybersecurity per la società; sicurezza delle informazioni e privacy; impatto ambientale dei prodotti; gestione ambientale e impatto del cambiamento climatico; diversity, equità e inclusione; carenza di competenze nel campo della cybersecurity; etica aziendale e uso responsabile dei prodotti.