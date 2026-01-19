La Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione presso la sede del Garante per la protezione dei dati personali, scatenando un terremoto istituzionale culminato con le dimissioni di Guido Scorza, il componente del collegio considerato più esperto dal punto di vista tecnico. L'episodio avviene in un momento cruciale per la sovranità digitale europea, mentre crescono le pressioni delle Big Tech americane sui dati degli utenti del Vecchio Continente.

L'indebolimento dell'autorità garante arriva in una fase storica particolarmente delicata per la tutela della privacy. Con l'intelligenza artificiale generativa che richiede enormi quantità di dati per l'addestramento dei modelli e le crescenti tensioni transatlantiche sulla governance digitale, la fragilità dell'organo di controllo italiano rischia di creare un vuoto di tutela proprio quando sarebbe necessaria la massima vigilanza.

Il rischio è quello di lasciare cittadini e imprese senza tutela nel momento più critico

Le implicazioni economiche dell'accaduto vanno ben oltre la cronaca giudiziaria. Il Garante Privacy rappresenta un presidio fondamentale per le imprese italiane ed europee che devono confrontarsi con competitor americani e cinesi operanti in contesti normativi meno stringenti. Un'autorità indebolita significa minori controlli sulle pratiche di raccolta dati, con potenziali vantaggi competitivi per le multinazionali estere a scapito delle aziende locali, che rispettano il GDPR.

L'uscita di scena di Scorza priva il collegio della sua figura tecnicamente più preparata, in un momento in cui le competenze digitali sono indispensabili per comprendere le nuove sfide poste dall'intelligenza artificiale, dai sistemi di riconoscimento facciale e dalle piattaforme di profilazione comportamentale. La capacità dell'autorità di analizzare tecnicamente le violazioni e imporre sanzioni efficaci risulterà inevitabilmente compromessa.

L'episodio si inserisce in un quadro più ampio e complesso a livello geopolitico, dove le pressioni americane sugli organismi di regolamentazione europei sono sempre maggiori. Gli Stati Uniti hanno costantemente criticato l'approccio europeo alla privacy, considerandolo un ostacolo agli scambi commerciali e alla competitività delle proprie aziende, specialmente nel settore tech. Un'autorità garante meno efficace faciliterebbe il flusso di dati verso server oltreoceano, alimentando l'economia della sorveglianza.

Saranno felici le Big Tech e gli Usa, che sono sempre più interessati ai nostri dati

Per le imprese italiane, le conseguenze potrebbero manifestarsi su più livelli. Da un lato, controlli meno stringenti potrebbero apparire come un alleggerimento burocratico. Dall'altro, la ridotta capacità di enforcement potrebbe tradursi in una distorsione competitiva a favore di chi viola sistematicamente le norme sulla protezione dei dati, penalizzando le aziende virtuose che investono in compliance.

Il settore della pubblica amministrazione digitale rappresenta un ambito particolarmente critico. I processi di digitalizzazione della PA richiedono un'attenta valutazione degli impatti sulla privacy, dai sistemi di identità digitale alla gestione delle banche dati sanitarie. Senza un Garante pienamente operativo, il rischio è quello di implementare soluzioni tecnologiche che privilegiano l'efficienza a scapito dei diritti fondamentali.

Il 2026 sarebbe stato pieno di sorprese, ma l'incidente del Garante Privacy me lo sarei risparmiato volentieri

L'episodio solleva interrogativi profondi sulla tenuta del sistema di tutele digitali europeo. In un'epoca in cui i dati personali rappresentano la materia prima dell'economia digitale, valutata complessivamente in centinaia di miliardi di euro a livello globale, la debolezza degli organi di controllo nazionali mette a rischio non solo i diritti individuali, ma l'intera architettura della sovranità digitale europea. Resta da chiedersi se il modello di governance della privacy continentale possa sopravvivere quando le sue istituzioni vengono sistematicamente indebolite dall'interno.