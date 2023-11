L'importanza dei tool di data governance per il successo aziendale

In un'economia guidata dai dati è essenziale dotarsi degli strumenti migliori per garantire l'accuratezza delle informazioni in ogni fase di gestione.

La data governance comprende tutte le policy, le procedure e i tool per gestire efficacemente questi processi e migliorare la qualità dei dati. Se è vero che la governance dei dati ha bisogno di competenze e strategie solide per avere successo, è altrettanto vero che servono degli strumenti validi per supportare le attività di gestione delle informazioni.

In un articolo per TechRepublic Aminu Abdullahi, autore in ambito B2B, ha approfondito il tema illustrando la funzione dei tool di data governance e il loro ruolo centrale nei processi aziendali.

I vantaggi dei tool di data governance

Utilizzare gli strumenti giusti di data governance democratizza l'accesso ai dati e promuove la collaborazione tra i dipartimenti per supportare i processi decisionali e migliorare un prodotto o un servizio.

I migliori tool per la gestione dei dati, oltre a rispondere alle esigenze base di accesso e manipolazione delle informazioni, consentono alle imprese di evolvere le strategie di business e al contempo rispettare le normative di privacy e sicurezza dei dati.

Questi strumenti permettono di migliorare l'accuratezza e la consistenza delle informazioni anche tra diversi sistemi, tenendo traccia dei cambiamenti per aiutare gli analisti a mantenere il controllo sul flusso dei dati.

I tool si occupano inoltre di identificare e risolvere gli errori, per esempio validando gli input e pulendo i dataset da record duplicati o nulli, e di applicare policy di accesso per limitare le operazioni non autorizzate.

Infine, un buon tool di data governance supporta la gestione delle informazioni provenienti da diverse sorgenti e in diversi formati, siano esse strutturate o non strutturate.

I problemi nell'adozione dei tool

Integrare i tool di data governance nei processi non è semplice nonostante i benefici che apportano all'intera azienda.

Gran parte delle organizzazioni fatica a convincere stakeholder e utenti finali ad adottare questi strumenti: molte persone non riescono a cogliere fin da subito i vantaggi dei tool e possono percepire una certa difficoltà di utilizzo.

Per usare in modo corretto questi strumenti è necessario un cambiamento culturale all'interno dell'azienda per dare modo ai dipendenti di adattarsi ai nuovi tool, formandoli adeguatamente.

In generale integrare nuovi strumenti di data governance può rivelarsi un processo molto complesso, quindi è necessario seguire le best practice per l'adozione dei tool e pianificare attentamente i passi da seguire.

Generalmente le figure che più di altre utilizzano questi strumenti sono i chief data officer, cioè coloro che che definiscono policy e strategie per il business sulla base dei dati, i team di data governance e i data steward, ovvero le figure che si occupano di garantire la qualità dei singoli elementi.

Anche se solo una parte dei dipendenti userà effettivamente a questi tool, la quasi totalità di essi si affiderà al corretto funzionamento degli strumenti per eseguire il proprio lavoro.

Che sia per guidare il processo decisionale, per migliorare le IT operation o per aiutare i data scientist a costruire nuovi modelli di machine learning, i tool di data governance sono una componente essenziale per il business moderno.