Durante l’evento Explore Europe, che si è tenuto a Barcellona dal 7 al 10 novembre, VMware ha annunciato molte novità che coinvolgono tutti i principali ambiti operativi dell’azienda.

In primo piano, come accade sempre più spesso, è l’attenzione alla sicurezza: Carbon Black XDR (disponibile in early access) consente di estendere le funzioni di networking di VMware a Carbon Black Enterprise EDR.

La nuova soluzione XDR migliora la sicurezza laterale sfruttando la telemetria di VMware Contexa, la funzionalità di threat intelligence che analizza l’intera rete.

Tom Gillis, Svp e General Manager, Networking and Advanced Security Business Group di VMware

Tom Gillis, senior vice president e general manager Networking and Advanced Security di VMware, ha dichiarato: “Con l’aumento della complessità degli ambienti multi-cloud, i team di sicurezza si trovano ad affrontare attacchi sempre più sofisticati e di portata sempre maggiore.

Non possono più affidarsi ad approcci di sicurezza diversi e disparati che lasciano punti ciechi nella copertura.

Con VMware Carbon Black XDR, rafforziamo la nostra leadership nella sicurezza laterale per le applicazioni tradizionali e moderne, consentendo ai nostri clienti di analizzare ogni endpoint, pacchetto e processo nel loro ambiente”.

L’approccio multi-cloud

Project Northstar permette alle aziende di semplificare la propria strada verso la digitalizzazione, offre networking multi-cloud, sicurezza, mobilità dei workload e risposta alle minacce; le funzioni sono controllate da una console unificata. A Barcellona, Vmware ha presentato anche miglioramenti per VMware NSX ALB PULSE Cloud Service.

VMWare Anywhere Workspace è pensato per semplificare la gestione dei team, mantenendo la flessibilità del lavoro da più postazioni e l’uso di applicazioni cloud. Grazie alle tecnologie implementate, le funzioni di lavoro ibrido diventano più semplici da implementare senza rinunciare alla sicurezza.

Shankar Iyer, Svp e General Manager, End-User Computing di VMware

Shankar Iyer, senior vice president e general manager, End-User Computing di VMware, ha dichiarato: “Le organizzazioni sono alla ricerca di un equilibrio nel modello di lavoro ibrido che consenta di lavorare da remoto con successo, preservando al contempo una cultura creativa che favorisca l’innovazione.

Per sviluppare un modello di lavoro ibrido di successo, le organizzazioni devono automatizzare le modalità di delivery, gestione e protezione degli stili di lavoro ibridi.

I miglioramenti che annunciamo oggi per VMware Anywhere Workspace ci portano un passo più vicino alla visione di VMware di fornire spazi di lavoro autonomi”.

Cloud native e cloud management

La nuova offerta gratuita Aria Hub con Aria Graph permette di gestire le risorse che provengono da cloud pubblici nativi di Aws o Azure (fino a un massimo di due account).

VMware Image Builder, lanciato in versione beta, avrà un ruolo importante nella creazione di pacchetti software. Il motore Bitnami permetterà di automatizzare la creazione dei pacchetti, realizzando software sicuri in diversi formati e poi cercando eventuali vulnerabilità sulle principali piattaforme cloud.

Tanzu for Kubernetes Operations semplifica la gestione degli ambienti Kubernetes; gli aggiornamenti di alcuni componenti chiave faciliteranno la gestione dei carichi di lavoro.