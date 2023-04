Durante la Design Week di Milano si è svolto l’evento “How Generative AI is Changing the Game”, che Bain & Co ha organizzato nella sua sede per approfondire gli impatti potenziali delle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Le società di tutti i settori merceologici prevedono di investire complessivamente 100-120 miliardi di dollari entro il 2026 nelle aree di advanced analytics, intelligenza artificiale e machine learning, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) al 16-18%.

Nonostante i licenziamenti nel settore tecnologico siano aumentati nella seconda metà del 2022, la tecnologia continua ad avere un peso sempre più rilevante nelle strategie aziendali.

In particolare, le due aree che saranno più rilevanti nei prossimi tre anni sono quelle relative a Data Engineering e Intelligenza Artificiale, che rappresenteranno rispettivamente il 35% e il 31% degli investimenti totali.

Lorenzo Ruggieri, Innovation & Design Expert Partner di Bain & Co

Lorenzo Ruggieri, Innovation & Design Expert Partner di Bain & Co, ha dichiarato: “Per intelligenza artificiale e machine learning prevediamo una crescita sempre più rapida e solida rispetto al mercato (25-30% CAGR), principalmente legata alla forte attenzione alla trasformazione digitale per ridurre i costi e migliorare l’efficienza.

Automazione per l’efficienza

Nel mondo dell’Artificial Intelligence e del Machine Learning, la produzione e l’automazione di vari servizi (come web scraping, reportistica di base sulle vendite e dashboard) dovrebbero ridurre la spesa per i servizi di circa il 40%, portando a una crescita più rapida della quota di outsourcing (dal 38% al 44%).

Questo è dovuto alla riduzione dei costi di servizio grazie a un maggiore offshoring e alla carenza di competenze tecniche dei team interni.

Gli investimenti in startup attive nell’ambito dell’intelligenza generativa hanno raggiunto circa 10 miliardi di dollari a livello globale a gennaio 2023, rappresentando il 20% dei round A, B e C. La tecnologia applicata all’ambiente B2B è la categoria più importante per i top player VC.

Nel settore degli Advanced Analytics, si prevede una rapida crescita del mercato (22-26% CAGR) grazie all’aumento degli investimenti delle aziende in questa tecnologia per generare un vantaggio competitivo.

Ad esempio, gli operatori di e-commerce utilizzano questa tecnologia per fornire offerte mirate in base agli acquisti passati e agli articoli visualizzati dai clienti.

Per quanto riguarda l’area di Data Engineering, la crescita stimata è in linea con il mercato, con una previsione del totale dei dati creati/catturati/replicati a livello globale che cresceranno a del 25% CAGR fino a circa 175 ZB nel 2025, portando ad una massiccia domanda di ingegneria dei dati.

Tuttavia, la crescita delle esigenze di ingegneria dei dati sarà bilanciata da una maggiore automazione nell’estrazione e nel caricamento dei dati.