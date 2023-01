Google ha annunciato da qualche settimana l’avvio di una fase di sperimentazione per l’attivazione della cifratura client-side per Gmail sul Web.

Fino al prossimo 20 gennaio i clienti (o, meglio, gli amministratori) di Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus ed Education Standard possono richiedere il passaggio alla versione beta del servizio, con il supporto delle funzioni di cifratura avanzate.

L’utilizzo della crittografia lato client in Gmail garantisce che i dati sensibili nel corpo dell’email e gli allegati siano indecifrabili per i server di Google. Gli utenti mantengono il controllo sulle chiavi di crittografia e sul servizio di identità per accedere a tali chiavi.

Google Workspace implementa già da tempo gli standard crittografici più recenti per proteggere tutti i dati, in transito e a riposo.

La crittografia lato client aiuta a rafforzare la riservatezza dei dati, contribuendo a soddisfare un’ampia gamma di esigenze di sovranità e conformità dei dati.

Questa tecnologia è già disponibile per Google Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni, Google Meet e Google Calendar (beta).

Destinata ai clienti corporate

Possono richiedere l’accesso alla nuova funzione gli amministratori dei Workspace idonei (Enterprise Plus, Education Plus ed Education Standard), che però devono svolgere alcune operazioni di configurazione preliminare dettagliate in questa pagina.

Una volta passati alla versione beta, la funzione sarà comunque disattivata per impostazione predefinita; gli amministratori potranno così abilitarla a livello di gruppo, unità organizzative o per l’intero dominio sfruttando le funzioni disponibili nella Console di amministrazione (Sicurezza > accesso e controllo dei dati > crittografia lato client).

Dopo essere stati abilitati, gli utenti potranno aggiungere la cifratura lato client a qualsiasi messaggio facendo clic sull’ icona a forma di lucchetto e selezionando Crittografia aggiuntiva, dopodiché potranno continuare a comporre il messaggio come di consueto.

Nella fase beta attuale, questa funzione sarà disponibile soltanto per alcuni abbonamenti Google Workspace: i clienti Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline e non profit rimangono per ora esclusi.