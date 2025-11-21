Avatar di Ospite SQL Blade #702 0
praticamente nvidia non è più indispensabile, era ora che qualcuno lo dimostrasse
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Go Chief #261 0
Ma scusate, se anche Amazon e Microsoft si fanno i chip loro alla fine chi compra più da nvidia?
Avatar di Valerio Porcu Tom's Hardware Logo small
Beh hanno anche altri clienti, e tra questi uno "grandicello" si chiama OpenAI.
Ma sicuramente perdere gli hyperscaler sarebbe un colpo pesantissimo
Avatar di Ospite MMO King #227 0
Open ai piu per poco...il prossimo anno si faranno in casa anche loro il proprio chip..
Avatar di Ospite Core King #433 0
E poi mi mettono una GPU PowerVR nel Pixel 10, 'tacci loro.
Avatar di Ospite DB Admin #732 0
Il difetto di Nvidia è che vole guadagnare troppo.
Se tu fai un prodotto è il tuo margine è esagerato, spingerai i tuoi clienti a fare di tutto per trovare un'alternativa, se invece il tuo presso, è si alto ma non tanto da farti cercare altre strade, allora tutti compreranno da te senza farsi troppe pippe mentali.
Nvidia questo se lo merita ha stra esagerato sui margini...
Avatar di Ospite AR Sword #843 0
Questo il mercato, sana competizione per abbassare i prezzi e migliorare le prestazioni. Non dimentichiamo il mercato consumer e che i modelli sono open source. E dietro l angolo il rilascio di cpu quantistiche stabili che cambieranno il settore hardware alla radice.
Avatar di Albert Mir 21
Avatar di Valerio Porcu Tom's Hardware Logo small
Sì ci stanno lavorando o così dicono. Io personalmente ci credo poco però ... Vedremo
Avatar di Ospite Port Runner #448 0
Ma secondo te se hai la supremazia su una fetta di mercato ti auto limiti??? 😅😅😅
