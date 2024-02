Torna l'Amiibo di Sora, POCHI pezzi disponibili: preordinalo subito!

Siete appassionati di Kingdom Hearts e desiderate portarvi a casa un piccolo pezzo del suo mondo? Ebbene, grazie allo stupendo Amiibo di Sora, in uscita il 16 febbraio, sarà possibile: i preordini erano stati aperti svariati mesi fa, andando subito esauriti. Ora che sono tornate delle scorte su Amazon al prezzo di listino di 19,99€, dunque, è il momento perfetto per acquistarlo, e potrebbe essere anche l'ultimo dato che potrebbero terminare rapidamente!

Amiibo Sora, chi dovrebbe acquistarlo?

Arrivato come ultimo personaggio disponibile tramite DLC per l'apprezzatissimo Super Smash Bros Ultimate, l'Amiibo di Sora rappresenta un'aggiunta imperdibile alla collezione per tutti coloro che sono appassionati di Kingdom Hearts o di Super Smash Bros. Ovviamente, come tutte le statuette prodotte da Nintendo, oltre a rappresentare un magnifico oggetto da esporre è anche dotato di funzionalità interattive che potrete attivare con i giochi compatibili, avvicinandolo al sensore NFC della Nintendo Switch.

Come vi abbiamo accennato, i nuovi Amiibo sono sempre più rari e richiesti, motivo per cui, terminate le scorte, difficilmente ci sarà un restock nel futuro prossimo. Al momento la statuetta è disponibile sia su Amazon che sul sito di GameStop, per cui vi consigliamo di effettuare l'acquisto il prima possibile per non lasciarvi sfuggire l'occasione!

Amiibo Sora, dove preordinarlo al miglior prezzo