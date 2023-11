HPE accelera la crescita dei partner con Partner Ready Vantage

In occasione dell'evento HPE Discover 2023, Hewlett Packard Enterprise ha annunciato importanti novità per Partner Ready Vantage, il programma ideato per garantire ai partner di fornire soluzioni as-a-service ai propri clienti.

Partner Ready Vantage è organizzato nei percorsi Build, Sell e Service e include diversi Center of Expertise, centri di eccellenza per consentire ai partner di sviluppare ulteriormente le proprie competenze.

Il percorso Build permette di sviluppare e integrare carichi di lavoro con HPE GreenLake e comprende i centri di eccellenza Solution & Development e Technology Validation. Il percorso Sell permette ai partner di accrescere i ricavi e comprende il centro di competenza As-a-service. Infine, il percorso Service consente ai partner di migliorare l'esperienza dei clienti e comprende i centri Customer Success, Managed Services e Professional Services.

Pexels

Oltre alle offerte già disponibili, il programma si arricchisce di uno strumento di migrazione rapida che integra l'expertise e le soluzioni di HPE per supportare la migrazione end-to-end delle applicazioni al cloud ibrido. I partner potranno fornire ai propri clienti valutazioni imparziali e raccomandazioni sul posizionamento dei carichi di lavoro.

La nuova offerta permetterà ai partner di accompagnare l'esperienza HPE GreenLake dei loro clienti, aggiungendo i propri servizi e le proprie personalizzazioni al portafoglio di soluzioni cloud e as-a-service della compagnia.

Novità anche per i partner di HPE Aruba Networking: l'azienda mette a disposizione workshop sulla pianificazione aziendale e sui servizi per i solution provider e i managed service provider, esercitazioni guidate per lo sviluppo di piani aziendali NaaS e Aruba Networking as-a-service e uno strumento per accelerare i processi.

A tutto ciò si aggiungono una serie di webinar di vendita basati sui risultati, formazione e playbook as-a-service rinnovati e una campagna sul ciclo di vita del cliente per accompagnare i partner dall'onboarding all'accreditamento.

Pexels

L'obiettivo di HPE è permettere ai partner di promuovere le loro soluzioni e aiutarli ad applicare la tecnologia della compagnia a una varietà di esigenze dei clienti. Le competenze dei partner si evolveranno per diventare end-to-end e consentire alle singole realtà di sviluppare un percorso adatto allo specifico modello di business.

Le competenze che HPE mette a disposizione dei partner del programma Partner Ready Vantage riguardano il mondo dell'edge, del cloud ibrido e dell'IA & data analytics, e sono disponibili anche per le realtà iscritte a Partner Ready e a Partner Ready for Networking.

Il programma è ora aperto e disponibile a tutti i partner a livello globale.