Huawei Enterprise Day: la promessa di un futuro digitale e sostenibile

In occasione dell'Enterprise Day, Huawei ha presentato la nuova strategia e le nuove soluzioni del Business Group Enterprise per supportare le industrie nel loro percorso verso la sostenibilità.

L'evento annuale, arrivato quest'anno alla quarta edizione, ha avuto come tema portante "Drive the New Era" e ha riunito partner, clienti e rappresentanti delle istituzioni locali per discutere obiettivi e strategie comuni per realizzare un futuro sostenibile grazie alla tecnologia.

Huawei punta tutto sulla strategia "All Intelligence" per guidare la trasformazione digitale in ogni settore industriale. Il progetto si sta già concretizzando grazie agli investimenti dell'azienda in ricerca e sviluppo (23,2 miliardi di dollari nel 2022), allo sviluppo di standard specifici per ogni settore e alla condivisione di best practice con clienti e partner.

"In Italia, dove Huawei è presente ormai da diciannove anni, continuiamo a porci come partner strategico dei nostri clienti enterprise e li affianchiamo per accelerare il loro percorso di trasformazione intelligente" ha affermato Eduardo Perone, vice presidente Business Development, Huawei Europe.

Le novità Huawei

L'evento è stato anche un'occasione per presentare le ultime novità di Huawei in ambito reti per Campus/LAN, per i data center e per la dorsale IP/ottica, e in ambito storage.

Durante il suo intervento Alexandre Grandeaux, CTO, Huawei Enterprise Italia, ha presentato una nuova rete Campus a 10gbps ad alte prestazioni basata su access point Wi-Fi7 e switch ad alta densità e flessibilità.

A questa si aggiunge una rete per data center in tecnologia ethernet da 400Gbps dotata di switch core con capacità fino a 57.6Tbps e densità di porte pari a 400GE.

Presentate anche una rete di trasporto IP/ottico gestita dal controllore SDN iMaster NCE, pensata per differenziare il servizio in base allo SLA richiesto, e una rete di archiviazione dati intelligente con protezione predittiva contro gli attacchi informatici.

Tra le novità c'è anche eKit, un set limitato di componenti pensato per le piccole e medie imprese caratterizzato da semplicità di utilizzo e facilità di accesso.

L'ecosistema dei partner

Erminio D'Onofrio, Channel Director di Huawei Enterprise Italia, ha sottolineato come i partner siano centrali per lo sviluppo e la crescita del business di Huawei.

Huawei sta lavorando per creare un ecosistema di partner aperto e collaborativo, mirando a creare valore per tutti gli attori coinvolti e aiutarli a soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti attraverso un portafoglio di prodotti e soluzioni all'avanguardia e sostenibili grazie al programma Fast Track.

Dal suo lancio ad agosto 2021, il programma ha continuato ad ampliare il suo catalogo arrivando a oltre 60 prodotti in 8 categorie diverse. L'approccio di canale di Huawei coinvolge non solo rivenditori di prodotti, ma anche consulenti, Managed Service Provider e Solution Partner.

Le soluzioni a disposizione vengono sviluppate e testate all'interno degli Open Lab di Huawei in Europa, con l'obiettivo di promuoverle a livello internazionale.

La compagnia, inoltre, continua a investire nella formazione dei suoi partner attraverso il programma Authorized Learning Partners che offre una vasta gamma di corsi per acquisire e certificare nuove competenze relative alle diverse fasi di vendita.

Le premiazioni

L'evento è stato anche un'occasione per premiare sia i partner che hanno contribuito allo sviluppo dell'ecosistema e del canale commerciale dell'azienda in Italia, sia i vincitori di "Acceleration for Change", il programma pensato per fornire supporto tecnico e risorse alle startup più innovative.

Otto le realtà premiate, operanti in ambiti come smart agriculture, smart mobility, fitness, fintech e creative industry. I vincitori potranno utilizzare voucher cloud Huawei fino a un valore di 150.000 dollari e verranno affiancati dai partner dell'iniziativa per sviluppare il proprio business.