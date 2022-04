Huawei ha dato il via ieri alla 19a edizione del suo Global Analyst Summit (HAS). Anche quest’anno in formato ibrido, l’evento di Huawei riunisce esperti di settore, analisti finanziari, opinion leader e media provenienti da tutto il mondo per approfondire i futuri trend del settore e conoscere la strategia di sviluppo.

In questa occasione, Ken Hu, Rotating Chairman di Huawei, ha condiviso l’approccio dell’azienda all’innovazione, per la realizzazione di un mondo intelligente e sempre più green.

“Intendiamo rafforzare il nostro approccio all’innovazione, supportare tutti i settori nella loro trasformazione digitale e contribuire alla realizzazione di un mondo a ridotte emissioni di carbonio”, ha affermato Hu. “Questi sono infatti aspetti fondamentali per la nostra crescita futura come azienda”.

In termini di connettività, Huawei continua a promuovere il progresso del settore. L’azienda ha infatti annunciato l’ambizioso obiettivo di abilitare ovunque connessioni a 10 Gbps con 5.5G e F5.5G, che rappresentano le prossime evoluzioni delle reti wireless e fisse.

Insieme, queste supporteranno una più ampia gamma di requisiti di rete, inclusa un’esperienza più coinvolgente in ambito domestico, nonché una bassa latenza e un’elevata affidabilità, fondamentali per gli scenari di controllo in ambito industriale.

Huawei sta ridefinendo le architetture di sistema per singoli nodi, software di base e data center con l’obiettivo di aumentare in modo significativo tanto le prestazioni di sistema quanto l’efficienza energetica.

Con uno sguardo al futuro, Huawei sta adottando misure concrete per aumentare la resilienza aziendale e garantire uno sviluppo costante. “Dobbiamo proseguire nel nostro percorso di innovazione continua, creando così sempre nuovo valore per i nostri clienti e la società tutta”, ha affermato Ken Hu.

“Guardiamo con entusiasmo alla possibilità di lavorare sempre più a stretto contatto con i nostri clienti e partner con l’obiettivo di promuovere insieme un mondo intelligente e sempre più green”.

Oltre a delineare la sua strategia di innovazione, Huawei ha anche condiviso la sua visione di lungo termine per il futuro e parte del percorso di ricerca svolto finora.

Nel suo intervento, Zhou Hong, Presidente del Huawei Institute of Strategic Research, ha dichiarato: “È molto probabile che tutto ciò che immaginiamo oggi sia fin troppo conservativo per il domani”.

“Per questo è necessario affrontare il futuro con una visione audace fatta di intuizioni rivoluzionarie, abbandonare un approccio cauto e spingersi oltre per superare i colli di bottiglia tanto a livello teorico quanto tecnologico. Questa è l’unica via da seguire”.

Durante il suo discorso, Zhou ha quindi delineato dieci sfide che Huawei si impegna ad affrontare in futuro.

Otto le sfide tecnologiche: nuove capacità di rilevamento e controllo, ad esempio interfacce cervello-computer, interfacce muscolo-computer, display 3D, tatto, olfatto e gusto virtuali.

Monitoraggio non invasivo e in tempo reale della pressione sanguigna, della glicemia e del cuore, parallelamente a importanti scoperte supportate dall’IA in ambito chimico-farmaceutico, biofarmaceutico e vaccinale.

Software incentrato sulle applicazioni, efficiente, automatizzato e smart, per una migliore esperienza utente. Superamento del limite di Shannon per consentire una connettività efficiente ad alte prestazioni a livello sia locale che globale.

Modelli di calcolo adattivi ed efficienti, architetture di tipo ‘non-Von Neumann’, componenti non convenzionali e IA di cui sia possibile eseguire il debug.

Invenzione di nuove molecole, catalizzatori e componenti tramite un’elaborazione dati intelligente. Sviluppo di nuovi processi che superino i dispositivi CMOS, con costi inferiori e maggiore efficienza.

Conversione e stoccaggio dell’energia in modo sicuro ed efficiente e offerta di servizi su richiesta.

Il Huawei Global Analyst Summit si è tenuto per la prima volta nel 2004 e si svolge annualmente da ormai 19 anni. L’evento di quest’anno si tiene a Shenzhen e online dal 26 al 27 aprile e prevede numerose sessioni di approfondimento su diversi aspetti delle attività di business di Huawei.