I pagamenti diventano globali, personalizzati e interoperabili

Il 2024 si prospetta un anno ricco di cambiamenti guidati dalla tecnologia, anche nel settore dei pagamenti: secondo Visa, i pagamenti digitali diventeranno lo standard e le soluzioni evolveranno per essere sempre più aperte, interoperabili e personalizzate.

La compagnia ha tracciato un quadro delle tendenze che più influenzeranno il settore, individuando i cambiamenti più importanti non solo per i consumatori e le aziende, ma anche per le comunità e l'economia intera.

Le PMI superano i confini nazionali

In primis, creator e aziende di qualsiasi dimensione si apriranno a uno scenario più globale, superando gli attuali confini di vendita. Le PMI, in particolare, sono pronte a cogliere nuove opportunità: Visa riporta che quasi 4 PMI su 5 (79%) hanno come obiettivo di crescita la vendita oltre confine. I consumatori sono pronti a sostenere questa scelta: il 72% di essi ha dichiarato di trovarsi a proprio agio nell'acquistare da piccole e medie imprese di altri Paesi.

Pexels

Ciò è possibile grazie alla sempre maggiore diffusione dei pagamenti digitali che consentono alle imprese di raggiungere nuovi clienti con facilità e in modo sicuro. Le soluzioni moderne del settore permettono di tracciare le spese e accedere ai guadagni in tempo reale, rendendo più conveniente ricevere pagamenti consumer e B2B. Visa prevede che nel 2024 le piccole imprese e le microimprese continueranno a beneficiare della digitalizzazione per espandersi oltre i confini nazionali.

Maggiore interoperabilità

Oggi i pagamenti digitali soffrono di una forte frammentazione dovuta all'esistenza di molteplici reti e metodi di pagamento, spesso operanti in un proprio ecosistema isolato dagli altri.

Dal settore cominciano però ad arrivare segnali positivi: i singoli operatori stanno cominciando a dare priorità all'interoperabilità, favorendo una movimentazione globale di denaro più fluida, in cui i pagamenti trasversali ai servizi diventeranno semplici come quelli al singolo servizio.

Pexels

Nel 2024 crescerà la collaborazione tra banche, esercenti, fornitori e abilitatori di tecnologia per garantire una maggiore inclusione finanziaria, soluzioni più accessibili, compatibilità tra i sistemi e interoperabilità. Le nuove tecnologie aiuteranno consumatori e imprese a far circolare più facilmente il denaro oltre frontiera.

Le soluzioni di pagamento diventano modulari e indipendenti

Generalmente se un'infrastruttura tecnologica è carente o troppo difficile da usare i consumatori la abbandonano in cerca di un'alternativa valida; ciò è vero anche per il settore dei pagamenti: gli utenti hanno bisogno di piattaforme semplici da utilizzare e che mettano a disposizione diversi servizi.

Per rispondere a questo bisogno, nel 2024 le società di pagamenti rivedranno la propria infrastruttura rendendola più modulare e indipendente dalla piattaforma; in questo modo le aziende potranno facilmente aggiungere nuovi servizi e modalità di pagamento senza dover rivedere l'intero sistema.

Pexels

Le imprese potranno, per esempio, aggiungere una soluzione di token al pacchetto esistente o aggiungere nuovi canali di pagamento in modalità "plug-and-play".

Nuove soluzioni su misura grazie ai servizi gestiti

Con la diffusione delle nuove tecnologie e di esperienze digitali, i consumatori si aspettano soluzioni su misura, sia da parte degli esercenti che delle banche.

Molte realtà si stanno quindi rivolgendo ai fornitori di servizi gestiti per accedere a soluzioni solide, necessarie a colmare il divario con le aspettative degli utenti. Queste collaborazioni consentono alle imprese di fornire servizi innovativi ai propri consumatori senza stravolgere le proprie attività o dover sviluppare nuove capacità internamente, riuscendo così a tenere testa al cambiamento e non rimanerne travolte.

Pagamenti sicuri per i viaggiatori

Dopo il periodo della pandemia, le persone sono tornate a viaggiare nonostante l'aumento dei costi delle vacanze: solo il 4% dei viaggiatori ha intenzione di ridurre i propri piani di viaggio, e si prevedono in media due viaggi di piacere nei prossimi 12 mesi.

Pexels

Rimane comunque una grande attenzione alle spese, e per questo i viaggiatori cercano esperienze di pagamento digitali, sicure e touch-free. Le strutture ricettive e i fornitori di soluzioni dovranno quindi lavorare per offrire ai consumatori la migliore esperienza di acquisto, rendendo più semplice l'organizzazione del viaggio e i pagamenti in loco.

L'IA per la lotta alle frodi

L'intelligenza artificiale è stata la protagonista del 2023 e lo sarà anche nel 2024, portando numerosi benefici in ogni settore. Nel mondo dei pagamenti questa tecnologia sarà particolarmente utile per la lotta alle frodi: la capacità dell'IA di analizzare enormi volumi di dati per identificare pattern e prendere decisioni più informate consentirà agli istituti finanziari di isolare più facilmente le transazioni sospette e individuare le attività fraudolente con velocità e precisione.

L'IA aiuterà anche i fornitori a sviluppare soluzioni di pagamento più efficienti, aumentando la produttività nel coding e riducendo le attività più ripetitive e dispendiose in termini di tempo.

Va sottolineato però che l'intelligenza artificiale verrà utilizzata anche dai truffatori per creare campagne di phising più realistiche, minacciando la sicurezza delle transazioni e rendendo più difficile per aziende e consumatori riconoscere le truffe.

Pixabay

Nonostante le sfide insite nei cambiamenti, il settore dei pagamenti beneficerà ampiamente dell'evoluzione della tecnologia e diventerà un ecosistema interoperabile e ricco di servizi. Non solo i consumatori, ma anche le banche, gli istituti finanziari e le imprese potranno giovare di una movimentazione di denaro fluida e sicura.