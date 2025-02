L'80% delle banche utilizza già l'IA per ottimizzare i processi interni

L'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il settore bancario italiano, con strategie che vanno ben oltre la semplice automazione dei processi. Secondo l'ultimo rapporto Ascendant di Minsait intitolato "IA: radiografia di una rivoluzione in corso", otto istituti finanziari su dieci stanno già implementando soluzioni di IA per ottimizzare le loro operazioni interne. Questa rivoluzione tecnologica non rappresenta solo un miglioramento incrementale, ma un vero e proprio cambio di paradigma che sta ridefinendo l'intero modello di business bancario, dalla gestione del rischio all'esperienza cliente, fino alla creazione di nuovi servizi personalizzati.

La vera svolta nell'applicazione dell'intelligenza artificiale nel settore bancario risiede nel rapporto con la clientela. Il 48% degli istituti finanziari indica che uno dei principali motivi per adottare l'IA è proprio il miglioramento della conoscenza e delle relazioni con i clienti finali. Questa spinta tecnologica sta democratizzando l'accesso a servizi prima esclusivi, permettendo alle banche di estendere al retail prodotti e consulenze personalizzate tradizionalmente riservate ai segmenti private e corporate.

Grazie all'analisi predittiva dei comportamenti e delle abitudini finanziarie, gli istituti possono ora anticipare le esigenze dei clienti, proponendo soluzioni su misura che aumentano significativamente i livelli di fidelizzazione. Questo approccio proattivo rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui le banche interagiscono con la propria clientela.

L'efficienza operativa come priorità

Il rapporto evidenzia come il 56% delle banche stia concentrando i propri sforzi su casi d'uso specifici legati all'ottimizzazione delle transazioni. Le applicazioni più diffuse includono la gestione automatizzata delle richieste e la lettura intelligente dei documenti, processi che tradizionalmente richiedevano significative risorse umane e tempo.

Un altro ambito di applicazione cruciale riguarda la gestione del rischio e la conformità normativa. Un istituto su tre sta implementando soluzioni di IA per il monitoraggio del credito, il rilevamento tempestivo di anomalie e la prevenzione di frodi e riciclaggio di denaro. Particolarmente rilevante è anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel campo della cybersecurity, con il 38% degli istituti che impiega queste tecnologie per identificare minacce informatiche e analizzare modelli di comportamento sospetti.

Nonostante i progressi, permangono importanti barriere che rallentano l'adozione diffusa dell'IA nel settore bancario. L'assenza di un quadro normativo stabile rappresenta una delle principali preoccupazioni per gli istituti, che faticano a pianificare investimenti a lungo termine in un contesto regolatorio ancora in evoluzione.

A questo si aggiunge la carenza di infrastrutture tecnologiche adeguate in molte istituzioni e, problema non meno rilevante, la difficoltà nel reperire professionisti con competenze specializzate nell'intelligenza artificiale applicata al settore finanziario. Questa combinazione di fattori sta creando un divario crescente tra le banche all'avanguardia nella trasformazione digitale e quelle più tradizionali.

Verso un nuovo paradigma bancario

Roberto Scorzoni, Direttore Financial Services di Minsait in Italia, sottolinea come "l'intelligenza artificiale sta ridisegnando il futuro delle banche, trasformando dati e automazione in intelligenza decisionale. Il vero vantaggio competitivo non sarà solo nell'adozione della tecnologia, ma nella capacità di reinventare i modelli di servizio, creando esperienze più intelligenti, sicure e personalizzate per i clienti".

Secondo le previsioni di Minsait, nei prossimi anni assisteremo a un'integrazione sempre più profonda dell'IA in ogni anello della catena del valore bancaria. L'intelligenza artificiale non sarà più considerata semplicemente uno strumento tecnologico, ma un complemento strategico al giudizio umano, capace di amplificare produttività ed efficienza mantenendo la necessaria supervisione umana sulle operazioni e sui risultati.

Iniziative pionieristiche come l'automazione dei report normativi, la creazione e revisione intelligente dei contratti e la consulenza finanziaria personalizzata rappresentano solo i primi esempi di una trasformazione destinata a ridefinire completamente l'identità e il funzionamento degli istituti bancari nel panorama digitale contemporaneo.