Mercoledì scorso a Pechino, la leadership cinese ha trasformato il tradizionale discorso di fine anno in un manifesto di potenza tecnologica, celebrando i traguardi raggiunti nell'intelligenza artificiale e nella produzione di semiconduttori. In un contesto segnato da una corsa febbrile alle quotazioni in borsa, il governo ha tracciato il solco per un 2026 all'insegna della "qualità produttiva", sfidando apertamente le restrizioni occidentali.

Con un PIL che ha toccato i 140 trilioni di yuan nel 2025, la Cina non si limita più a inseguire; punta a definire gli standard di un'era in cui il silicio è la nuova moneta del potere.

A certificare la crescita ci sono i numeri di alcune giovani aziende cinesi, concorrenti di colossi occidentali come Nvidia. Moore Threads, con un debutto da +425% a Shanghai, e Biren Technology, pronta allo sbarco a Hong Kong con un'operazione da 600 milioni di dollari secondo il report di Business Insider, sono i nuovi campioni nazionali. Anche Baidu ha messo in campo Kunlunxin, valutata oltre 3 miliardi, confermando che la fame di potenza di calcolo è ormai un affare interno.

La visione di Xi: oltre il silicio

Nel suo discorso di fine anno, Xi non ha parlato solo di chip e modelli linguistici, ma di una fusione profonda tra tecnologia e società. Dai robot umanoidi ai droni, l'obiettivo è una cultura digitale consapevole che non dipenda da permessi esterni. È una visione potente, ma forse è possibile immaginarla solo in un contesto autarchico e autoritario. In uno scenario democratico, dove ci sono molte voci diverse, sarebbe impossibile creare una visione monolitica come quella proposta dal presidente cinese.

La scommessa di Pechino è totale: trasformare la costrizione in opportunità.

Tuttavia anche la Cina è legata a dinamiche “tipicamente occidentali", in particolare ai capricci della finanza. Resta da capire se questa accelerazione forzata produrrà innovazione reale o un'ipertrofia finanziaria destinata a sgonfiarsi. La scommessa di Pechino è totale: trasformare la costrizione in opportunità, sperando che i propri giganti riescano a maturare prima che le dinamiche del mercato globale cambino nuovamente direzione. La domanda non è più se la Cina possa competere, ma quanto velocemente il resto del mondo dovrà adattarsi a questo nuovo baricentro tecnologico.