Il marketing? Questione di educazione con Business in Cloud

Dall’esperienza di Social Academy nasce Business in Cloud, una piattaforma tutta italiana di educational marketing. Che vuol dire? Aiutare aziende e professionisti a distinguersi dalla massa, usando la conoscenza per acquisire e fidelizzare nuovi clienti. Business in Cloud mira a far gestire in modo facile, economico e veloce, il marketing e le vendite online, installando una vera academy con videocorsi direttamente sul proprio dominio web. A usare il modello presentato sono già in tanti, compresi investitori come Massimo Chieruzzi, che ha lanciato e venduto in poco tempo ad Hootsuite la sua startup AdEspresso, e Max Formisano, considerato il “formatore” dei formatori, dalle cui aule sono venuti fuori molti nomi noti del mondo della formazione e della crescita personale. “Con Business in Cloud abbiamo voluto risolvere il problema di utilizzare tanti strumenti differenti specializzati su singole funzionalità, spesso in lingua inglese, con scarsa assistenza e di difficile integrazione gli uni con gli altri” – ha spiegato il CEO, Andrea Genovese. Proseguendo: “Business in Cloud è la prima piattaforma italiana all-in-one che permette ad aziende e professionisti di sfruttare gli strumenti più avanzati di marketing digitale (marketing automation), come funnel builder, leads manager, email automatiche, sistemi di pagamento e fatturazione elettronica, uniti agli strumenti della formazione online”. Oltre a ciò, Social Academy ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, che rimarrà aperta fino al 3 agosto 2019, proprio per raccogliere investimenti a favore del progetto. Nel 2016, Andrea Genovese ingegnere informatico, digital strategist e business coach per aziende e startup, ha creato con Stefano Salvucci, Social Academy. Oggi l’azienda conta su un investimento, ricevuto due anni fa, di oltre 500 mila euro dai fondi Lazio Innova e LVenture Group, e conta una community di 70 mila iscritti, 500 school e trainer indipendenti, e ha venduto 1000 corsi, fatturando più di 400 mila euro, con ricavi in crescita del 55%.