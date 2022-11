Dopo una lunghissima fase di anteprima, durata oltre quattro anni e caratterizzata da una crescente compatibilità, Microsoft ha finalmente deciso che il Sottosistema Windows per Linux è pronto per il debutto ufficiale.

Il Sottosistema Windows per Linux è scaricabile direttamente dal Microsoft Store.

Wsl è uno strato di compatibilità software che consente l’esecuzione di software Linux all’interno di Windows 10 e 11.

Dal punto di vista tecnico, la soluzione è basata sulla virtualizzazione e sfrutta dietro le quinte l’hypervisor di Microsoft Hyper-V.

Tutte le operazioni di creazione, configurazione e gestione delle macchine virtuali sono però svolte automaticamente, tanto che l’utente potrebbe anche non accorgersi mai che la soluzione crea in sostanza un sistema guest.

Installazione semplificata

In passato, per installare il Wsl era necessario aprire la finestra Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows e spuntare la voce Sottosistema Windows per Linux, attendendo poi la fine delle operazioni di configurazione e scaricamento.

In passato era necessario attivare Wsl nelle funzionalità aggiuntive di Windows.

D’ora in avanti, invece, l’intera procedura sarà gestita tramite il Microsoft Store; l’opzione però sarà disponibile soltanto per chi ha aggiornato il sistema operativo almeno alla versione 21H1 di Windows 10 o 21H2 di Windows 11, dopo aver scaricato anche gli aggiornamenti di novembre 2022.

La nuova release sarà proposta per default a chiunque voglia installare il Wsl e sarà completa di tutte le funzioni più recenti: oltre agli script e ai software a riga di comando, infatti, il tool consentirà anche l’esecuzione di programmi completi di interfaccia grafica.

Oltre che per l’esecuzione di software Linux, Wsl è un componente fondamentale anche per garantire la compatibilità dell’ambiente Docker con i sistemi basati su Windows. La disponibilità della release ufficiale rafforza ulteriormente l’integrazione tra il sistema di containerizzazione e l’ecosistema Windows.