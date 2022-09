Nel contesto dell’ILIAS Conference, l’appuntamento internazionale più rilevante sui temi dell’e-learning, che si è svolto a Bologna (FICO Park) l’8 e 9 settembre, Applied è stata protagonista di un intervento che, partendo da un caso applicativo realizzato presso la multinazionale IMA Group, ha parlato di come garantire la piena integrazione tra i Talent Management System (TMS) aziendali e Skillgate, la piattaforma LMS di Applied basate su ILIAS, la potente piattaforma open source per l’e-learning utilizzata in tutto il mondo da importanti istituzioni, organizzazioni, università e aziende.

Non a caso, l’accelerazione nell’utilizzo di sistemi di apprendimento a distanza, dovuto alla pandemia e a un ricorso sempre più diffuso al lavoro “agile”, ha posto l’accento su come rendere maggiormente efficiente ed efficace la gestione dei piani di formazione aziendali.

La necessità di qualificare, o riqualificare, dipendenti e collaboratori, anche in ragione della transizione digitale che sta interessando una larga parte del tessuto imprenditoriale, rende centrale l’utilizzo di sistemi formativi in grado di rispondere alla domanda di una formazione digitalizzata, continua, fruibile da remoto, misurabile e sicura. Questa può essere assicurata dall’utilizzo di Learning Management Systems (LMS).

Applied Bridge è un middleware che consente il “dialogo” tra i software TMS – che gestiscono anagrafiche, report e dati relativi ai progressi nella formazione delle risorse aziendali – con la piattaforma LMS che eroga i corsi di formazione.

In particolare, grazie l’utilizzo di Applied Bridge abbinato a Skillgate, le aziende possono gestire centralmente una serie di funzionalità cruciali quali, per esempio, la sincronizzazione automatica delle anagrafiche relative agli utenti tenuti a presenziare ai corsi, l’esportazione dei progressi di apprendimento per il successivo recepimento da parte dei TMS, la creazione di ruoli caratterizzati da livelli di permessi differenti in base alle strategie definite e alle esigenze delle singole unità (divisioni, business unit o aziende) che compongo l’organizzazione.

“Applied Bridge, già utilizzato con successo in una realtà multinazionale di primo piano come IMA Group, nasce da un’esigenza profondamente sentita in ambito enterprise: disporre di una piattaforma di e-learning completa, flessibile, integrata e sicura”.

“Grazie al nostro middleware, ciascuna organizzazione è in grado di strutturare i propri piani formativi segmentandoli e personalizzandoli in base ai livelli di conoscenza dei dipendenti o alle specifiche esigenze delle business unit o delle aziende che formano la società“.

“Tutto ciò avviene preservando la separazione dei dati ma garantendo un controllo centrale necessario per impostare i diversi programmi formativi e per accedere a una reportistica puntuale e dettagliata” ha commentato Caterina Castellani, Digital Competence Development & Education Solutions Team Leader di Applied, durante la presentazione dell’8 settembre.