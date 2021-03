Innovare per affrontare il cambiamento

In un mercato sempre più concorrenziale e competitivo, per far sopravvivere il proprio business è necessario farsi trovare sempre pronti. Ma qual è il modo migliore per affrontare il cambiamento per un’azienda?

A parlarci di tale argomento, in questa puntata di Imprenditori in Video per Mobile Video Marketing con Manabe Repici, è Paolo Ruggeri, imprenditore che gestisce 13 aziende in diversi Paesi del mondo e socio fondatore di OSM – Open Source Management, società italiana di consulenza con sedi distribuite in tutto il globo.

Paolo Ruggeri è uno speaker di caratura internazionale, avendo partecipato a eventi organizzati nelle principali città mondiali, e autore di numerosi bestseller sul management e la gestione di impresa, come The New Leaders – I nuovi Condottieri.

Grazie alla sua grande esperienza in materia, Paolo Ruggeri ci racconta quali siano i metodi migliori per gestire nel modo corretto un’impresa e come farsi trovare pronti dinanzi ai cambiamenti.

Consulenze per imprenditori

Paolo Ruggeri ha iniziato la sua carriera come consulente nella gestione delle risorse umane, passando poi alla formazione con Mind Business School, in cui aiuta imprenditori di PMI a crescere ed espandersi in modo virtuoso.

A queste attività e a quelle di speaker e autore, Paolo Ruggeri ha poi accompagnato la creazione di numerose imprese all’estero, che hanno come mission sempre quella di aiutare i manager a non diventare “schiavi” della propria impresa.

La principale impresa di Paolo Ruggeri, a cui fa capo anche Mind Business School, è Open Source Management o OSM, una delle più grandi società di consulenza italiane che ha come scopo quella di aiutare gli imprenditori a dare il massimo.

Società che ha fondato la propria operatività sugli eventi dal vivo, come ad esempio le conferenze, ma che a causa della situazione mondiale degli ultimi mesi ha dovuto reinventarsi e spostarsi sul digitale, trovandosi così a dover affrontare un profondo cambiamento.

Cambiamento che è necessario non solo per il momento storico, ma anche per il futuro. Come raccontato da Paolo Ruggeri a Manabe Repici, ad esempio, sono sempre più i professionisti che chiedono la registrazione di un evento live. Un cambiamento che può sembrare piccolo per i non addetti ai lavori, ma che è invece decisamente importante.

Durante il lockdown Open Source Management ha dato vita a OSM TV, un progetto che in modo totalmente gratuito dà valore agli spettatori con tre differenti dirette di consulenti ogni giorno. Il tutto accompagnato da migliaia di consulenze gratuite, per aiutare gli imprenditori in difficoltà.

L’aver condiviso un valore incredibile a migliaia di persone senza chiedere nulla in cambio ha permesso a OSM di potenziare tantissimo il proprio brand e di ottenere in seguito numerosi clienti venuti a conoscenza di Open Source Management proprio grazie a OSM TV.

Come affrontare il cambiamento

Ma come si può seguire questo esempio virtuoso e imparare a gestire nel miglior modo possibile il cambiamento a livello aziendale? Secondo Paolo Ruggeri il primo passo è a livello mentale e consiste nel capire come i flussi economici delle entrate siano in continua evoluzione e quello che funziona ora non funzionerà più molto probabilmente tra una decina di anni.

È necessario capire che per sopravvivere bisogna cominciare a focalizzare l’attenzione su nuovi filoni di business e sull’innovazione quando le cose vanno ancora bene, investendo in progetti per il futuro che possano essere in grado di anticipare i tempi e garantire la continuità aziendale.

Il modo migliore per farlo è, come affermato da Paolo Ruggeri a Manabe Repici durante Imprenditori in Video, quello di domandarsi: “Come potrei fare concorrenza alla mia stessa impresa?”. È da qui che è possibile cominciare a capire su quale direzione valga la pena puntare.

Oltre a promuovere quella che è la concorrenza interna, Paolo Ruggeri suggerisce di lavorare sulla motivazione delle persone, facendole sentire apprezzate, al sicuro e parte di un ambiente che le valorizza. Avere un clima positivo in azienda è infatti cruciale per ottenere buoni risultati economici e affrontare nel miglior modo il cambiamento.

Un terzo e ultimo punto su cui un imprenditore dovrebbe puntare per farsi trovare preparato dinnanzi al cambiamento è quello di proporsi e accettare delle sfide, per continuare a essere motivati e affrontare il mercato in modo innovativo.

Sfide

Parlando di sfide, Paolo Ruggeri ha lanciato negli ultimi tempi insieme ad altri imprenditori “Imprenditore non sei solo”, un’associazione senza fini di lucro che vuole portare a zero il numero di suicidi di imprenditori per motivi economici in Italia. Un’associazione che agisce attraverso formazione e consulenza gratuite e che ha aiutato dalla sua fondazione ad oggi oltre 1000 imprenditori.

Una seconda sfida in rampa di lancio è poi quella relativa ai dipendenti della pubblica amministrazione, che Paolo Ruggeri vorrebbe aiutare a diventare più efficienti assistendoli nel loro percorso con formazione e consulenze gratuite.

Ma come è possibile formare così tante persone e affrontare delle sfide così massicce in modo efficiente? Attraverso uno strumento potentissimo che prende il nome di video e che permette di arrivare a risultati impensabili fino a poco tempo fa.

Video che possono essere usati in tantissimi modi diversi, come per fare formazione, consulenze ma anche ovviamente marketing e molto altro ancora. Per usarli nel modo migliore è necessario essere in grado di metterci la faccia e mettersi in gioco.

Si tratta, come dichiarato da Paolo Ruggeri a Imprenditori in Video per Mobile Video Marketing, di un’arte che bisogna saper esercitare e imparare, un’arte che è oggi essenziale per qualsiasi imprenditore, che non può far a meno di saper parlare in pubblico se vuole aver successo.