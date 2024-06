Intelligenza Artificiale e Accessibilità: Microsoft Italia annuncia i vincitori dell’Hackathon AI for Inclusion

Di recente Microsoft ha organizzato un hackathon intitolato “AI for Inclusion”, e ora sono finalmente arrivati i nomi dei vincitori. Sono VOXme per la categoria Mobilità, ConWeb per la categoria Vista, ai4Sign per la categoria Udito, 4AllAvatar per la categoria Disabilità Invisibili e Piattaforma Video INAIL per la categoria Disabilità Trasversali. Tutte soluzioni che rendono possibile una maggiore inclusività grazie alla potenza della moderna intelligenza artificiale.

L'hackathon "AI for Inclusion" è un'iniziativa di Microsoft Italia volta a sviluppare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale generativa per promuovere l'inclusione e l'accessibilità nel mondo aziendale e sociale.

L’hackathon ha coinvolto aziende, startup, associazioni e istituzioni accademiche nella creazione di progetti che utilizzano tecnologie digitali per abbattere le barriere sociali e migliorare l’inclusione delle persone con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento. Una giuria composta da esperti di Microsoft, accademici e rappresentanti di associazioni ha valutato i progetti in base a fattibilità tecnica, impatto sociale, modello di business e innovazione tecnologica e sociale.

VOXme (mobilità)

VOXme è un rivoluzionario strumento di comunicazione ideato per persone con difficoltà di espressione verbale, come quelle affette da paralisi alle corde vocali, autismo, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica o sindrome di Rett.

Questo innovativo tool sfrutta tecnologie avanzate come l’eye-tracking e il text-to-speech per facilitare la scrittura tramite il movimento oculare e trasformare il testo scritto in output sonoro. Grazie al tracciamento oculare, VOXme consente agli utenti di selezionare lettere e parole sullo schermo semplicemente con il movimento degli occhi, rendendo la comunicazione più rapida ed efficiente.

VOXme include anche funzionalità avanzate come la predizione del testo, la generazione del testo e la creazione di una voce sintetica che rispecchia il timbro, il tono e l’accento dell’utente, offrendo un’esperienza di comunicazione autentica e personalizzata. Il tool può suggerire frasi pertinenti basate sulle esperienze personali dell’utente e simulare conversazioni con un assistente virtuale, migliorando l’interazione e la fluidità della comunicazione.

Team: Giorgio Codara, Federica Conca, Samuele Dante, Luca Palmulli, Enrico Passoni, Cristiano Paruzzi, Fausto Re, Simone Re, Viviana Sabadini, Davide Vettorell

ConWeb (Vista)

ConWeb è un'architettura software progettata per migliorare l'accessibilità delle pagine web per utenti non vedenti e ipovedenti. Sviluppata dai dottorandi e ricercatori del laboratorio HINT Lab del Politecnico di Milano, questa tecnologia all'avanguardia consente di esplorare il contenuto di una pagina web tramite conversazione, trasformando i contenuti statici in dialoghi interattivi.

ConWeb si presenta come un'estensione del browser che permette di "parlare" con la pagina web, esplorando le varie sezioni, salvando contenuti per un accesso futuro e cercando informazioni specifiche di cui necessita.

Questa soluzione innovativa migliora significativamente l'accessibilità, rendendo la navigazione web più intuitiva e inclusiva per chi ha difficoltà visive. ConWeb rappresenta un importante passo avanti verso la democratizzazione dell'accesso all'informazione digitale, promuovendo un utilizzo più equo e facilitato della tecnologia.

Team: Ludovica Piro, Emanuele Pucci, Roberto Ricci (Politecnico di Milano)

ai4Sign (Udito)

ai4Sign è un servizio rivoluzionario che traduce in tempo reale la lingua dei segni in parole scritte e voce, abbattendo le barriere comunicative tra persone che utilizzano linguaggi diversi. Utilizzando l’intelligenza artificiale per interpretare i segni e rielaborare il testo risultante, ai4Sign permette una comunicazione fluida e inclusiva.

Basta inquadrare la persona che utilizza il linguaggio dei segni con la fotocamera di uno smartphone, tablet o laptop, e la tecnologia farà il resto, traducendo i gesti in parole scritte e voce in modo rapido e preciso. Team: Paolo Asnaghi, Marco la Camera, Mattia Chistolini, Camilla Colombo, Natalia Colombo, Giuseppe Cotroneo, Alice Pastore, Dario Ragusa (CLOUDIA RESEARCH)

4AllAvatar (Disabilità Invisibili)

4AllAvatar è un'estensione del browser progettata per migliorare l'accessibilità ai siti web per persone con ADHD, rendendo i contenuti online più comprensibili e interattivi. Questa soluzione innovativa utilizza tecniche di web scraping per catturare automaticamente il contenuto delle pagine web, che viene poi rielaborato attraverso la sintesi vocale per creare video esplicativi narrati da avatar.

Il processo inizia con l'estrazione del contenuto web, che viene condensato per evidenziarne i punti chiave, e successivamente trasformato in un video dinamico dove un avatar animato narra e illustra il testo. Questo approccio rende l'esperienza di lettura e navigazione online più immediata e accessibile per gli utenti con difficoltà di attenzione, migliorando significativamente la loro interazione con i contenuti digitali.

Team: Ludovica Cova, Romane Kulesza, Jana Penic, Haotian Zhang (Politecnico di Milano)

Piattaforma Video INAIL Disabilità Trasversali)

La Piattaforma Video INAIL punta a rendere l'interazione con i contenuti digitali più inclusiva, sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e interfacce utente personalizzate.

Tra le sue caratteristiche salienti, l'hub per contenuti video accessibili rappresenta un punto focale per garantire un accesso equo e completo ai materiali, indipendentemente dalle abilità fisiche o neurologiche degli utenti. Inoltre, la trascrizione automatica di tutti i video all'interno della piattaforma facilita l'accessibilità e la ricerca di contenuti specifici, mentre la ricerca avanzata utilizzando il linguaggio naturale offre agli utenti una modalità intuitiva per trovare esattamente ciò di cui hanno bisogno. Queste funzionalità collaborative pongono la Piattaforma Video INAIL all'avanguardia nell'ambito dell'accessibilità digitale, promuovendo un'esperienza utente senza precedenti e contribuendo attivamente a creare un ambiente digitale più inclusivo e accessibile per tutti.

Team: INAIL in collaborazione con Almaviva e Almawave

I team vincitori hanno ricevuto riconoscimenti esperienziali, tra cui visite a sedi e laboratori delle realtà partner, percorsi di formazione su innovazione digitale e inclusione sociale, e accesso a eventi di networking sulle tematiche della Diversity & Inclusion.

Durante l’evento di premiazione al Politecnico di Milano, il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha sottolineato l'importanza di promuovere l’inclusione e la valorizzazione delle competenze attraverso la digitalizzazione. Sara Anselmi, Direttrice della Divisione Global Partner Solutions di Microsoft Italia, ha evidenziato il ruolo fondamentale dell’AI nell’abilitare l’inclusione sociale e migliorare l’integrazione lavorativa e sociale delle persone con disabilità.

L’hackathon “AI for Inclusion” è stato supportato da un ampio ecosistema di istituzioni, aziende e associazioni, tra cui Banca d’Italia, Intesa Sanpaolo, Politecnico di Milano e Rai, che hanno contribuito con competenze, risorse e tecnologie per realizzare progetti innovativi a supporto dell’inclusione.

Microsoft continua a promuovere un uso responsabile dell’intelligenza artificiale, sostenendo persone e organizzazioni nel raggiungimento dei propri obiettivi attraverso il digitale.