Investire per raggiungere l’indipendenza finanziaria

Conseguire una propria personale solidità finanziaria è fondamentale se si vuole ottenere una maggiore tranquillità. Ma come è possibile apprendere e fare conoscenza di argomenti sulla carta così complessi come quelli finanziari e farli propri?

A rispondere a tale domanda, in questa puntata di Imprenditori in Video con Manabe Repici, è Domenico Doronzo. Domenico Doronzo è un investitore e divulgatore finanziario, fondatore del sito internet e dell’omonimo canale YouTube Vivere di Dividendi.

Nel suo ruolo di divulgatore, Domenico ha come obiettivo quello di offrire ai propri spettatori la formazione necessaria per gestire al meglio i propri investimenti e poter così aspirare a una propria indipendenza finanziaria.

Grazie alla sua grande esperienza e cultura in materia, Domenico Doronzo ci parla di quelli che sono per lui i consigli per gestire al meglio le proprie finanze e come investire nel migliore dei modi i propri averi.

Lavorare per vivere non vivere per lavorare

Domenico Doronzo ha fondato Vivere di Dividendi per poter parlare di soldi e gestione finanziaria, donando valore in maniera completamente gratuita ai propri follower.

Un progetto su cui Domenico sta puntando molto in quanto, come raccontato a Manabe Repici, è riuscito a raggiungere una rendita tale da non dover più lavorare e poter quindi seguire tale passione.

Rendita che è riuscito a ottenere grazie a degli investimenti immobiliari, effettuati con i profitti di una decina di anni di lavoro come ingegnere meccanico e sfruttando la leva finanziaria con dei mutui.

Investimenti immobiliari che, a differenza di quelli finanziari classici, sono da gestire direttamente e che necessitano di instaurare relazioni con le persone. Sotto tale forma di investimenti c’è quindi del lavoro da fare e sono in ogni caso presenti dei rischi.

Un percorso di investimenti e pianificazione partito da lontano e che lo ha portato a giugno 2020 a lasciare un lavoro come capo ingegnere in Inghilterra e a dedicarsi completamente alla divulgazione dell’educazione finanziaria.

Domenico Doronzo, come raccontato a Imprenditori in Video, riesce quindi ora a vivere completamente di rendita. Non può certo togliersi grossi sfizi, come l’acquisto di una macchina sportiva, ma, a suo modo di vedere di cose, il tutto gli ha fatto decisamente aumentare la propria qualità della vita.

Vivere di Dividendi: il progetto

Concetti che Domenico racconta e divulga con Vivere di Dividendi, senza però fermarsi solo a quelli che sono gli investimenti immobiliari ma trattando l’argomento in modo più lato. L’obiettivo del progetto è del resto quello di spiegare a tutti in modo semplice dei concetti che potrebbero all’apparenza apparire complessi.

Progetto che, come raccontato da Domenico Doronzo a Manabe Repici, è cresciuto sempre più, ottenendo ora collaborazioni anche con Il Sole 24 Ore e con una prestigiosa società di consulenza. Degli ospiti importanti che danno consigli e rispondono a domande, il tutto in modo completamente gratuito.

Domenico Doronzo ha dato vita a Vivere di Dividendi su YouTube a partire da metà 2019, senza sapere inizialmente nulla di video e editing. Un percorso che ha cominciato in Inghilterra, dove la mentalità a riguardo è decisamente più aperta rispetto a qua ed è quindi riuscito a gettarsi con meno paura di apparire in video.

Con il tempo si è creata attorno al suo canale una community interessata all’argomento, vogliosa di comprendere certi argomenti e arrivare alla propria indipendenza finanziaria. Una community che si spalleggia e si sostiene nei propri obiettivi, aiutandosi a raggiungerli.

Alcuni consigli

Ma qual è il consiglio principale di Domenico per poter conseguire una propria indipendenza finanziaria? Se si hanno due stipendi in casa, cercare di vivere con solo uno e reinvestire il secondo. In tale modo in 10-15 anni quegli investimenti renderanno infatti come un secondo stipendio.

Bisogna insomma, come raccontato a Manabe Repici durante Imprenditori in Video, guardare a sé stessi come a delle piccole aziende e cercare di ottenere il massimo da ciò che si ha a disposizione.

Il primo passo per fare ciò è crearsi una propria cultura finanziaria. Farlo non è complicato: come raccontato da Domenico Doronzo basta infatti leggere qualche libro sull’argomento e tenere traccia di entrate e spese del proprio conto.

Capire i propri obiettivi di vita, comprendere il proprio percorso e farsi una cultura finanziaria: questi sono i passi per prendere consapevolezza dell’importanza della gestione dei propri soldi e fare un passo verso il proprio equilibrio finanziario e un miglioramento della propria vita.