Gli italiani sono esigenti e insieme a spagnoli e francesi cercano TV eleganti

Il World of Samsung di Francoforte è stato l’occasione per intervistare Jose Barreiro Lopez (VP European Visual Office) che ha esordito fornendo una panoramica del mercato europeo dei televisori negli ultimi anni.

Questo ha vissuto una notevole trasformazione dopo la pandemia, con una tendenza al rialzo che ha consolidato la posizione dominante di Samsung, specialmente nei segmenti delle soundbar e dei televisori.

Le previsioni per il 2024 sono positive, grazie alle novità introdotte in eventi di rilievo come il CES di Las Vegas, l'IFA di Berlino e l'ISE di Barcellona. L'accento è ora posto sui nuovi modelli di televisori OLED, con dimensioni che variano dai 48 agli 83 pollici, per rispondere a una richiesta sempre più ampia che include diverse dimensioni di schermo, estendendosi fino ai 98 pollici.

Non si pensi però che la domanda sia limitata ai grandi schermi. Nel segmento "lifestyle", in particolare nei mercati del Mediterraneo, si registra un marcato interesse per schermi più piccoli come The Frame, in linea con le esigenze di un pubblico attento allo stile e alla moda.

Samsung prevede l'introduzione di nuovi prodotti innovativi anche nel settore delle soundbar, come ad esempio il "Music Frame", uno speaker wireless dalla forma di un quadro che può essere integrato con altri dispositivi sonori per offrire un'esperienza audio personalizzata e di alta qualità. Questo prodotto si adatta perfettamente alla categoria lifestyle, aggiungendo valore sia in termini funzionali che estetici.

In Italia, il mercato dell'8K è ancora in fase embrionale ma l'interesse a livello europeo sta crescendo. Nonostante la scarsità di contenuti nativi 8K, si osserva un trend in aumento di contenuti 8K, specialmente su piattaforme social come YouTube, spesso generati da dispositivi mobile nei quali Samsung è molto ben posizionata.

Per il 2024 è previsto un aumento della disponibilità di contenuti 8K, non necessariamente provenienti dai servizi di streaming tradizionali, ma piuttosto dai consumatori che caricano e condividono i loro video online. Questo si prevede che porterà a un incremento della domanda per i televisori 8K.

L'intelligenza artificiale svolge un ruolo fondamentale nel migliorare l'esperienza televisiva, ottimizzando la qualità delle immagini e dell’audio. Questo include funzionalità come la soppressione del rumore di fondo e l'adattamento automatico delle acustiche a seconda del tipo di contenuto visualizzato, sia esso un film, un'opera lirica o un videogioco.

Superata questa fase, abbiamo potuto rivolgergli qualche domanda, grazie alla quale Jose Barreiro Lopez ha spiegato come Samsung possa migliorare le nostre vite (l’espressione esatta, purtroppo intraducibile in Italiano, è stata “upscale your life”, alludendo alla serie di televisori 8K).

Alcune delle tecnologie che avete introdotto nei vostri nuovi televisori sono presentate come “pensate per i nativi digitali”. Ma i giovani trascorrono gran parte del loro tempo davanti al cellulare, più che alla televisione…

In un mondo dove i giovani trascorrono gran parte del loro tempo su dispositivi mobili, Samsung si distingue per la sua capacità di offrire un ecosistema tecnologico completo che abbraccia tutte le età e le esigenze. La strategia di Samsung non si limita ai soli dispositivi mobile, ma si estende a un'ampia gamma di prodotti: dai tablet ai PC, dagli smartwatch alle televisioni.

L'obiettivo di Samsung è far innamorare le persone non solo della tecnologia ma dell'intero ecosistema. La visione dell'azienda va oltre la semplice conquista della casa; Samsung vuole essere la casa, vuole essere presente in ogni momento della vita del consumatore, indipendentemente dal punto di contatto iniziale, sia esso un flip-phone o una TV.

Vogliamo conquistare ogni segmento del mercato, rivolgendoci ai giovani della Gen Z, ai millennial e a coloro che sono più anziani, perché la tecnologia può essere intuitiva e accessibile per tutti.

La chiave sta nell'interazione: una volta che i consumatori iniziano a utilizzare un prodotto Samsung, vengono gradualmente coinvolti in un mondo dove ogni dispositivo è connesso e progettato per migliorare la vita quotidiana.

Il messaggio è chiaro: più prodotti vengono connessi, più si può arricchire l'esperienza di vita, rendendola semplice, interattiva e piacevole.

L'IA è migliorata incredibilmente in un solo anno. Parlando di quella presente nel vostro hardware, cosa ci possiamo aspettare nel breve periodo?

Nonostante non possa rivelare i dettagli dei nostri prossimi sviluppi, posso anticipare che l'obiettivo è portare le nostre televisioni allo stesso livello di avanzamento tecnologico già raggiunto dai dispositivi mobile.

La convergenza tecnologica li ha resi per molti consumatori tanto importanti quanto le televisioni, e noi vogliamo seguire questa tendenza. Il nostro impegno è analizzare e adottare tutti gli avanzamenti che possono arricchire il nostro ecosistema, inclusa l'intelligenza artificiale, la cui evoluzione procede a ritmi incredibilmente veloci.

Siamo costantemente al lavoro per monitorare le evoluzioni dell'IA e capire come integrarla efficacemente nei nostri prodotti. Tuttavia, il nostro approccio sarà caratterizzato da un'evoluzione graduale, piuttosto che da una rivoluzione improvvisa.

È fondamentale infatti che i miglioramenti siano sostenibili: non possiamo innovare soltanto per il piacere di farlo e ogni implementazione dell'IA dovrà avere un senso pratico per i consumatori, che a loro volta dovranno essere pronti ad accogliere queste nuove tecnologie.

Il nostro fine ultimo è semplificare la vita dei consumatori, non renderla più complessa. Il percorso che stiamo intraprendendo è estremamente affascinante, data l'enorme potenzialità di crescita e di sviluppo che ci attende nel campo dell'IA.

L’Europa è una ma i singoli mercati non potrebbero essere più diversi tra loro. Quali sono le differenze, viste attraverso l’occhio di Samsung?

La diversità dei mercati europei è un aspetto cruciale che Samsung tiene in grande considerazione nel suo approccio strategico. Se guardiamo il nostro portafoglio prodotti, ci impegniamo a offrire soluzioni che rispondano alle esigenze specifiche di ciascun mercato.

Ad esempio, i consumatori del Sud Europa mostrano una predilezione per i colori vivaci e uno stile di vita all'aperto, grazie al clima più mite e soleggiato. Questo si riflette nell'uso più frequente di terrazzi e spazi esterni, dove la televisione assume un ruolo centrale nell'intrattenimento domestico.

Allo stesso modo, in paesi come Francia, Italia e Spagna, c'è un'attenzione particolare per la moda e il lifestyle, che fa parte del DNA culturale. Questa tendenza si traduce in un crescente interesse per prodotti che combinano tecnologia e design, come The Serif, lanciato quest'anno nel colore Ivy Green, e The Frame.

Per rispondere alla domanda di prodotti alla moda e culturalmente ricchi, Samsung ha instaurato varie collaborazioni. Ad esempio col brand di design finlandese Marimekko, offrendo decine di artwork per The Frame; e con Toiletpaper, per la creazione di cover Flipsuit con tecnologia NFC per il Galaxy Z Flip5. Abbiamo anche avviato partnership con vari musei, testimoniando così un impegno nel fondere arte, cultura e tecnologia.

Come descriverebbe il consumatore italiano?

Il consumatore italiano è molto esigente e consapevole, soprattutto in termini di design e moda. Ciò si riflette nella selezione dei prodotti che arrivano nelle sue case: non solo valuta gli aspetti funzionali ma anche come essi si integrano con lo stile e l'arredamento del proprio ambiente domestico. C'è quindi un'attenzione particolare alla capacità dei prodotti di inserirsi armoniosamente nel contesto abitativo.

Tuttavia, è importante riconoscere che ogni consumatore è unico, e che ogni mercato ha le sue peculiarità. Proprio per questa ragione, il nostro portfolio prodotti è incredibilmente vasto e diversificato. Non possiamo limitarci a un solo tipo di prodotto che si adatti a tutti.

Per andare incontro a queste diverse esigenze, offriamo una gamma ampia di soluzioni: dai piccoli schermi agli schermi di dimensioni maggiori, come i nuovi modelli OLED da 48” fino a quelli da 83”. Inoltre, abbiamo introdotto schermi ancora più grandi, come quelli da 98".

Adottiamo tecnologie diversificate per soddisfare i gusti di un pubblico ampio e variegato, tenendo sempre in considerazione le specifiche esigenze di stile, funzionalità e design di ciascun consumatore."