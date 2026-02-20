L'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro porta con sé una promessa che viene continuamente ripetuta: maggiore produttività, riduzione dei costi, trasformazione radicale dei processi aziendali. Ma cosa succede realmente quando i dipendenti iniziano a utilizzare massicciamente questi strumenti? Una ricerca pubblicata dalla Harvard Business Review offre un quadro sorprendentemente complesso, dove i benefici esistono ma si accompagnano a effetti collaterali preoccupanti che rischiano di compromettere il benessere dei lavoratori.

Lo studio evidenzia un aspetto particolarmente interessante: l'adozione dell'AI non è stata imposta dall'alto, ma è partita spontaneamente dai dipendenti stessi. Questo fenomeno solleva interrogativi sulla necessità per le aziende di stabilire regole precise sull'utilizzo di questi strumenti, anche quando non ne incentivano esplicitamente l'impiego. I lavoratori, lasciati liberi di sperimentare, tendono infatti a spingersi oltre i propri limiti, spesso con conseguenze negative.

Ti potrebbe interessare anche Guarda su

I numeri parlano chiaro: la produttività è effettivamente aumentata. Diversamente da altre analisi che hanno messo in dubbio i vantaggi concreti dell'intelligenza artificiale o hanno addirittura rilevato un aumento dei tempi necessari per completare determinate mansioni, questa ricerca non lascia spazio ad ambiguità. Gli strumenti AI hanno permesso ai dipendenti di fare di più, ma questo "di più" ha comportato quella che i ricercatori definiscono un'"intensificazione" dell'ambiente lavorativo.

Il meccanismo è semplice quanto insidioso: avendo a disposizione un assistente virtuale capace di rispondere a domande basilari e guidarli attraverso compiti poco familiari, molti dipendenti si sono sentiti in grado di espandere le proprie competenze. Product manager e designer hanno iniziato a scrivere codice, ricercatori si sono cimentati con attività ingegneristiche, persone di ogni reparto hanno affrontato mansioni che in passato avrebbero delegato, rimandato o semplicemente evitato.

L'AI trasforma i colleghi in concorrenti universali

Questa apparente democratizzazione delle competenze nasconde però un problema fondamentale: la qualità del lavoro svolto. Quando dipendenti privi di esperienza nella programmazione si mettono a "codare seguendo l'istinto" con l'aiuto dell'AI, il risultato sono spesso soluzioni incomplete che richiedono poi l'intervento di ingegneri professionisti per essere portate a termine. Quelli che i lavoratori descrivono come "semplici tentativi" si traducono in realtà in carico di lavoro aggiuntivo per colleghi più qualificati, vanificando parte dei guadagni di produttività iniziali.

Il paradosso è evidente: mentre molti temono che l'intelligenza artificiale sostituisca il loro ruolo, forse dovrebbero preoccuparsi maggiormente dei colleghi che utilizzano questi strumenti per sconfinare nelle loro aree di competenza. La minaccia non viene dalla macchina, ma dall'eccessiva fiducia che questa genera in chi la utilizza.

Un altro aspetto critico emerso dalla ricerca riguarda la gestione del tempo e dell'attenzione. I prompt sono rapidi da formulare, ma le risposte richiedono tempo per essere lette e implementate. I dipendenti hanno sviluppato l'abitudine di lanciare richieste all'AI nei momenti morti: prima della pausa pranzo, mentre preparano il caffè, durante gli spostamenti. Questo stile conversazionale ha sfumato i confini tra lavoro e riposo, trasformando ogni momento potenzialmente in un'occasione produttiva.

Il risultato è un multitasking costante che aumenta il carico cognitivo dei lavoratori. Invece di concentrarsi su un compito alla volta, si trovano a gestire simultaneamente diverse attività, controllando continuamente gli output dell'AI e saltando da un'attività all'altra. Questa frammentazione dell'attenzione ha un prezzo: compiti che rimangono incompleti più a lungo, errori più frequenti, maggiore stress mentale.

La cultura dell'accessibilità continua, quella che impone di essere sempre reperibili e produttivi, trova nell'AI un alleato perfetto. I dipendenti intervistati hanno riferito di faticare a rilassarsi completamente durante le pause o nel tempo libero, perché la tentazione di lanciare "solo un altro prompt veloce" era sempre presente. La gratificazione immediata di una risposta conversazionale e la soddisfazione di completare un compito aggiuntivo potrebbero funzionare secondo meccanismi simili a quelli dei social media, creando una sorta di dipendenza da dopamina che spinge a utilizzare continuamente questi strumenti.

Il circolo vizioso identificato dai ricercatori funziona così: l'AI rende più veloci certi compiti, liberando tempo che viene immediatamente riempito con nuove mansioni, spesso gestite ancora attraverso l'AI. Questo processo genera ulteriore lavoro, sia per chi lo intraprende sia per i colleghi coinvolti, distribuendo le attività su periodi più lunghi e aumentando la probabilità di errori. Il paradosso finale è che lavoratori convinti di essere molto più produttivi si ritrovano in realtà a produrre solo marginalmente di più, pagando però un prezzo elevato in termini di burnout.

Le soluzioni proposte dallo studio prevedono l'adozione di codici di condotta aziendali sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, anche nelle organizzazioni che non ne impongono l'uso. Tra le raccomandazioni: introdurre pause programmate che costringano i dipendenti a riflettere su come stanno gestendo un compito e se esistono approcci alternativi, concentrarsi su un numero limitato di attività contemporaneamente, e gestire le interazioni con l'AI in batch piuttosto che in modalità continua.

Invece di ricevere notifiche costanti, i lavoratori potrebbero visualizzare le risposte dell'AI a intervalli prestabiliti, ad esempio una volta all'ora, evitando così l'effetto conversazione perpetua. Fondamentale risulta anche proteggere gli spazi di connessione umana: pause pranzo, chiacchierate informali, incontri di verifica con i superiori e riunioni dedicate al benessere devono rimanere territori liberi dall'invasione tecnologica. Come concludono i ricercatori, "istituzionalizzando tempo e spazio per l'ascolto e il dialogo, le organizzazioni riancorarono il lavoro al contesto sociale e aiutano a contrastare gli effetti logoranti e individualizzanti del lavoro veloce mediato dall'AI".