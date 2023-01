La trasformazione digitale non è più un’opzione: la digitalizzazione è diventata una questione inderogabile in tutti i settori, anche in quello della life science. Molte aziende dell’ambito stanno investendo su tecnologie d’avanguardia per supportare la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni in campo sanitario.

Pexels

Queste realtà si trovano a dover gestire grandi quantità di procedure e documenti relativi al loro prodotti, e a seguire norme stringenti per aderire agli standard imposti. Senza il supporto degli strumenti moderni, le aziende del settore faticano a garantire l’efficienza dei processi e a sviluppare prodotti che possano davvero fare la differenza.

Digitalizzazione della life science: le tendenze da anticipare

Robert Fenton, CEO di Qualio, ha individuato alcuni trend di digitalizzazione che possono ridefinire il settore della life science e aprire le porte a un futuro carico di progressi. Dopo la fine della pandemia le tensioni si sono allentate, ma ci sono comunque nuove sfide da affrontare e soprattutto nuove opportunità da cogliere per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative.

Pexels

Fenton sostiene che una delle chiavi del successo sarà la collaborazione: la capacità di creare connessioni tra le aziende, in particolare tra startup, sarà un fattore fondamentale per trionfare sul mercato.

I leader delle aziende del settore dovranno inoltre investire sulla trasformazione digitale, eliminando processi manuali obsoleti che possono mettere a rischio la buona riuscita delle operazioni. La digitalizzazione deve essere un’evoluzione oculata, supportata da vendor ed esperti che possano fornire le soluzioni migliori per i processi core aziendali.

La trasformazione digitale passa poi per il rispetto delle nuove norme definite dalle agenzie regolatorie del settore: le linee guida stanno cambiando proprio per supportare la digitalizzazione di processi e sistemi e favorire al contempo l’innovazione. Questi stessi enti stanno puntando a premiare la qualità delle soluzioni proposte. Limitarsi ad aderire alle norme, però, non sarà sufficiente per essere considerati i top del mercato: le aziende devono dimostrare di sviluppare prodotti di alta qualità ed essere affidabili.

Unsplash

La digitalizzazione del settore della life science ottimizza le soluzioni e garantisce anche più sicurezza ai pazienti. Per abbracciare interamente la trasformazione digitale non basta solo appoggiarsi a strumenti digitali: occorre anche rivedere i processi interni e puntare su una più stretta collaborazione tra le diverse realtà.