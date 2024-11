LifeGate Way cerca nuove realtà sostenibili da accelerare con Women in Action

Al via la nuova edizione di Women in Action, il programma di accelerazione gratuito ed equity free per realtà sostenibili a guida femminile. Ideato da Elga Corricelli e Layla Pavone insieme a LifeGate Way, il programma mira a diffondere la cultura dell'imprenditoria al femminile e allenare un mindset per colmare il divario di genere.

L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è sostenuta da Archiva Group, PwC Italy, University Box, SheTech, Women of Change Italia, Messe Frankfurt, Angeles for Women, Cookies, Digital Innovation Days, Qonto, Underdogs, GS Loft e Factanza Media.

La call è rivolta a startup create da fondatrici donne o con compagine sociale a maggioranza femminili, neo-imprenditrici con società in via di costituzione e studentesse attive nell'ambito della sostenibilità ambientale, sociale e individuale.

Il programma premierà 9 realtà virtuose con un programma di accelerazione in formato ibrido della durata di 3 mesi (da marzo a giugno 2025) articolato in 150 ore di formazione, mentorship e coaching a tema sostenibilità, business e comunicazione.

Le lezioni saranno tenute da esperti del settore tra cui Simone Molteni, General Partner di Primo LifeGate e Direttore Scientifico di LifeGate SpA, Vincenzo Tanania, Innovation Team Director di PwC Italy, e Francesca Mudanò, Creative Director di Cookies Agency.

"Il nostro obiettivo è avvicinare le donne che hanno un'idea imprenditoriale sostenibile al mondo dell'impresa, fornendo un toolkit di strumenti hard & soft utili, in un contesto in cui il mondo dell'incubazione è in forte trasformazione perché da una parte chi vuole fare impresa è sempre più consapevole e dall’altra ci sono sempre più player specializzati nel settore" ha dichiarato Elga Corricelli, co-founder e supervisor del programma Women in Action.

"Abbiamo voluto includere le studentesse nel nostro programma perché vogliamo promuovere una nuova cultura imprenditoriale sin dalle prime fasi della carriera: crediamo che sia cruciale ispirare e formare le nuove generazioni affinché possano sviluppare una mentalità orientata alla sostenibilità e all'innovazione" ha aggiunto Layla Pavone, co-founder di Women in Action. "Attraverso Women in Action vogliamo offrire a giovani donne con idee ambiziose l'opportunità di confrontarsi con realtà imprenditoriali affermate e di imparare da esperienze concrete, creando un ecosistema inclusivo e capace di stimolare il cambiamento".

Il programma ha già sostenuto 13 fondatrici nel loro percorso di crescita, accelerando 7 imprese e coinvolgendo oltre 200 professionisti.

Il termine per presentare la candidature per l'edizione 2025 di Women in Action è il 14 febbraio 2025. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito del programma.